Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Innovazione/

L’etica e le sfide dell’intelligenza artificiale, il nuovo corso dell’Università di Pisa

Aperto a studenti, professionisti e cittadini per sviluppare competenze critiche e consapevoli sull’uso delle tecnologie intelligenti

/ Redazione
Etica dell’Intelligenza Artificiale Unipi

Ottenere competenze critiche e acquisire maggiore consapevolezza nell’uso delle tecnologie: con questi obiettivi nasce il  nuovo corso online gratuito “Etica della intelligenza artificiale” dell’Università di Pisa, disponibile sulla piattaforma nazionale Edvance  e si rivolge a studenti e studentesse, professionisti e professioniste e in generale a tutte quelle persone interessate ad acquisire competenze critiche e consapevoli sull’uso delle tecnologie intelligenti.

Il corso è tenuto dal professor Adriano Fabris, ordinario di Filosofia Morale all’Università di Pisa. “Abbiamo bisogno di questo tipo di competenze, quelle relative a come dobbiamo comportarci per agire bene in determinati contesti in cui le nostre azioni sono sempre più modificate dai dispositivi tecnologici – spiega Fabris – È nata anche una professione, quella dell’eticista, che orienta le persone a comportarsi responsabilmente nei contesti in cui l’agire è modificato dall’uso delle tecnologie”.

Il percorso propone un’introduzione sul rapporto tra etica e tecnologie. In sei moduli, il corso combina fondamenti teorici, analisi di casi reali e riflessione critica, guidando i partecipanti a comprendere sia i dilemmi contemporanei sia le prospettive future dell’innovazione digitale. Una parte centrale del percorso è dedicata alle responsabilità umane nell’interazione con agenti intelligenti, alla deontologia professionale e al ruolo degli sviluppatori, dei ricercatori e degli utenti nella costruzione di un ecosistema tecnologico equo, trasparente e affidabile.

“Dobbiamo imparare a interagire e a mantenere, per quanto possibile, il controllo – aggiunge il professore –  Dobbiamo soprattutto trovare criteri e principi condivisibili a livello universale e globale, perché quella che abbiamo davanti è una rivoluzione globale che chiama in causa l’essere umano in quanto tale. L’etica dell’AI è proprio questo: trovare principi e criteri che abbiano una valenza globale”.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Innovazione / Redazione

Prato, innovativo modello di stimolazione cognitivo-motoria per i pazienti ricoverati in terapia intensiva

All’ospedale Santo Stefano il progetto integra tablet, riabilitazione precoce e coinvolgimento dei caregiver per ridurre complicanze e degenza

Innovazione / Redazione

I gusci di mandorla diventano dispositivi elettronici biodegradabili: lo studio della Sant'Anna di Pisa

La ricerca dimostra che è possibile produrre circuiti e sensori completamente bioderivati utilizzando uno scarto agroalimentare privo di valore commerciale

Innovazione / Redazione

Dalla Sant'Anna di Pisa arrivano i mini robot ispirati agli insetti

Il professor Donato Romano esplora le nuove frontiere della robotica biomimetica, ovvero ispirata alla natura: lo sviluppo di robot energeticamente autonomi capaci di saltare molto in alto

Innovazione

I servizi digitali della Regione Toscana: cancelleria per il cittadino

Innovazione

I servizi digitali della Regione Toscana: Rete dei Suap, Star

Innovazione

I servizi digitali della Regione Toscana: i servizi per gli studenti e le studentesse

Innovazione

Livorno e Castagneto Carducci, la costa dell’innovazione digitale

Innovazione

Nexus Digital: la Toscana fa rete per portare l’innovazione digitale nel sistema produttivo

Innovazione

Lemons in the room: da Firenze la realtà virtuale entra nella cura ospedaliera

I più popolari su intoscana

Innovazione / Ilaria Giannini

Innovazione ambientale: 3 startup toscane premiate da Legambiente, dall’agricoltura smart alla moda green

Attualità / Redazione

Fondazione Bacciotti, inaugurato a Montebeni il 29° appartamento per le famiglie dei bambini malati

Viaggi / Chiara Bianchini

Un viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.