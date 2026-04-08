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La Partita del Futuro, oltre mille scuole toscane in campo per i beni comuni

Il 15 aprile a Firenze la finale del contest: saranno gli studenti a scegliere il progetto vincitore da realizzare

/ Redazione
conf pam

Sono 1.333 le scuole secondarie di secondo grado coinvolte in tutta la Toscana in un grande laboratorio diffuso di idee, visioni e cittadinanza attiva. È questo il cuore di “TOSCANA Bene Comune – #La Partita del Futuro”, l’iniziativa presentata a Palazzo Sacrati Strozzi che mette al centro i giovani e il loro sguardo sul futuro dei territori.

Il percorso culminerà il 15 aprile al Teatro Cantiere Carrara, dove saranno gli stessi studenti – tra i 16 e i 19 anni – a scegliere il progetto vincitore tra quelli finalisti. Un’idea che non resterà sulla carta: il progetto selezionato sarà infatti realizzato concretamente.

Promossa da Fondazione Communia – Rete nazionale per i Beni Comuni, OsPTI – Osservatorio per le Policy Transdisciplinari Internazionali e Banca Cambiano, e ideata da Cinzia Rossi, l’iniziativa ha coinvolto gli istituti grazie al patrocinio dell’Ufficio scolastico regionale della Toscana.

Al centro del progetto, una domanda tanto semplice quanto ambiziosa: come immaginano i giovani la loro città, il quartiere, la comunità nel prossimo futuro? Da qui sono nate proposte che spaziano dalla riqualificazione urbana alla sostenibilità, dalla memoria collettiva alla mobilità.

Apprezzo molto l’impegno degli organizzatori – ha sottolineato il presidente della Regione Toscana Eugenio Gianiper un progetto educativo e sociale che coinvolge le nuove generazioni nella gestione e valorizzazione dei beni comuni. La Toscana è una terra solidale, ricca di partecipazione attiva, un valore che vogliamo promuovere anche tra i più giovani”.

Un riconoscimento è arrivato anche da Matteo Zuppi, che ha richiamato il legame tra bene comune e giustizia sociale, sottolineando l’urgenza – in un tempo segnato da conflitti e disuguaglianze – di una visione condivisa del futuro fondata sulla dignità della persona.

L’iniziativa punta infatti a trasformare la scuola in un vero e proprio motore di cittadinanza attiva. Non solo luogo di apprendimento, ma spazio di partecipazione e progettazione, capace di generare impatto reale nei territori. Un percorso reso possibile anche grazie al contributo volontario di imprenditori e manager, impegnati a sostenere i ragazzi nello sviluppo delle loro idee.

Tra le scuole finaliste figurano istituti da tutta la regione, con progetti che raccontano una Toscana dinamica e attenta ai beni comuni: dall’“Arturo Checchi” di Fucecchio con “Cupola/hortus”, al liceo “Marconi” di San Miniato con “Percorso vita”, passando per il “Pacinotti” di Pontedera con due proposte, fino al “Pietro Aldi” di Grosseto, presente con più progetti. E ancora Prato, Cortona, la Valdichiana, Montemurlo: un mosaico di esperienze che mette in rete territori e comunità.

Soddisfazione anche da parte dei promotori. “Sostenere La Partita del Futuro significa investire nella crescita della comunità”, ha spiegato il direttore generale di Banca Cambiano, Bruno Chiecchio, evidenziando il valore dell’ascolto delle nuove generazioni.

Per la docente Antonella Grilli dell’Ufficio scolastico regionale, il progetto rappresenta “una sfida al modello tradizionale di scuola”, che diventa “laboratorio di vita, palestra di dialogo e crescita”. Un’occasione concreta per gli studenti di mettersi alla prova con un’azione civica reale.

Un aspetto sottolineato anche da Stefano Grifoni, presidente dell’Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti della Toscana, che ha evidenziato il valore motivazionale dell’iniziativa: non solo idee, ma obiettivi concreti che mettono al centro il bene comune e il senso di responsabilità.

 

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