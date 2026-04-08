Incendi boschivi: già 34 i roghi in Toscana da inizio aprile

Antincendi boschivi regionale Toscana

Aprile in Toscana è iniziato con un numero significativo di incendi boschivi: dall’inizio del mese a oggi sono stati ben 34 gli incendi registrati nel territorio regionale, un dato significativamente superiore rispetto ai 15 in tutto il mese di aprile del 2025, agli 8 nel 2024 e ai 23 nel 2023.

Dalla Regione l’invito alla prevenzione

Per questo la Regione rinnova e sottolinea l’invito ai cittadini a prestare massima attenzione negli abbruciamenti.

“I dati di questi giorni – sottolineano il presidente della Toscana Eugenio Giani e l’assessore all’agricoltura Leonardo Marras – sono un invito ad alzare la guardia. Dobbiamo tutelare il nostro straordinario patrimonio verde e per farlo è importante che ciascuno faccia la sua parte: in particolare, occorre ricordare che gli abbruciamenti sono assolutamente vietati in presenza di vento e devono sempre essere svolti nel rispetto delle norme. Il tragico episodio di Chianciano Terme ci richiama alla massima attenzione. Serve prudenza: prevenire significa proteggere vite, ambiente e comunità.”

Complessivamente in questo primo spicchio di aprile le fiamme hanno interessato 23 ettari di superficie boscata, a cui si aggiungono circa 20 ettari stimati per l’incendio che ha coinvolto un’area a prato pascolo sul Monte Piglione, nel comune di Pescaglia e quelli per l’incendio a Zeri, attualmente in corso, e per il cui spegnimento sono impegnati anche due elicotteri

Nello stesso periodo, le squadre dell’Organizzazione AIB Toscana sono intervenute anche su 11 incendi di vegetazione, che hanno interessato circa 6 ettari di superficie non boscata, operando a supporto dei Vigili del Fuoco.

Infine ai margini del territorio regionale, nella Valle del Reno, tra le province di Bologna e Pistoia, un incendio ha interessato circa 40 ettari di bosco; l’incendio era nel territorio dell’Emilia Romagna, la Toscana si è resa presente con una squadra antincendio.

La Sala operativa antincendi boschivi regionale ha inoltre gestito 8 segnalazioni di abbruciamento. Proprio durante una di queste attività, nel comune di Chianciano Terme, due uomini, padre e figlio di 81 e 55 anni, hanno perso la vita mentre stavano bruciando sterpaglie all’interno del proprio uliveto.

Le regole per gli abbruciamenti in sicurezza