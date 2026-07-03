L’Aquila vince il Palio di Siena dopo 34 anni: Tittia trionfa in piazza del Campo

foto vittoria aquila palio 3 luglio 2026 di giulia brogi

L’Aquila vince il Palio dedicato alla Madonna di Provenzano. Giovanni Atzeni, detto Tittia, porta in trionfo il popolo del Casato dopo 34 anni. Era la “nonna”, cioè quella che non vinceva da maggior tempo: l’ultima carriera l’aveva conquistata il 3 luglio 1992 con Aceto.

Dopo una mossa durata circa mezz’ora, agitata dalle strategia delle rivali – Torre con Oca e Leocorno con Civetta – è stata “partenza, fiancata e la mossa è valida” (come la storica telecronaca recita): una carriera quasi in solitaria che ha visto in testa l’Aquila in tutti e tre i giri di piazza. . Dodici vittorie per il fantino sardo-tedesco che fa la storia sul tufo: aveva vinto con lo steso cavallo anche il Palio del 3 luglio dello scorso anno.

Questo l’ordine ai canapi scelto dalla sorte e annunciato dal Renato Bircolotti (al suo quinto palio) in una piazza del Campo ammutolita: l’Oca con Sebastiano Murtas detto Grandine; il Bruco con Dino Pes detto Velluto; il Leocorno con Andrea Sanna detto Virgola; la Torre con Enrico Bruschelli detto Bellocchio; la Civetta con Giuseppe Zedde detto Gingillo; il Drago con Diego Minucci detto Fastidio; l’Aquila con Giovanni Atzeni detto Tittia; il Valdimontone con Salvatore Nieddu detto Lesto; la Giraffa con Federico Guglielmi detto Tamurè; di rincorsa l’Onda con Carlo Sanna detto Brigante.

L’attesa della carriera è stata allungata di un giorno a causa del maltempo che, per la terza volta consecutiva, ha bloccato il Palio del 2 luglio dedicato alla Madonna di Provenzano. La pioggia che è scesca dalla notte del primo luglio, bagnando anche le cene della prova generale nelle dieci contrade, ha reso di fatto il tufo impraticabile portando il Comune a decidere di sospendere prima la Provaccia della mattina e poi a lasciare la bandiera verde alle trifore del Palazzo Pubblico per tutto il giorno. “La sicurezza dei cavalli è prioritaria”, ha detto la sindaca Nicoletta Fabio spiegando la decisione.

Il Corteo storico e i 700 figuranti

Prima dell corsa, la ritualità del Palio si è compiuta con la tradizionale precisione. La benedizione del cavallo e del fantino nelle dieci contrade, poi, alle 17, la suggestiva carica dei carabinieri a cavallo e, poco prima delle 17:30, il Corteo Storico che ha fatto l’ingresso sull’anello di tufo al primo rintocco del “Sunto”, il campanone sulla Torre del Mangia.

Circa 700 figuranti hanno composto la solenne coreografia storica e la raffigurazione dell’antica Repubblica Senese: 17 coppie di Alfieri, seguendo il rullo dei tamburi, hanno eseguito le sbandierate e le alzata. Alla fine della sfilata, ha fatto il suo ingresso il carroccio trainato dai quattro buoi di razza Chianina sul quale è portato il drappellone, quest’anno dipinto da Nones.

Al suo passaggio, per attirare la buona sorte, i contradaioli hanno sventolato il fazzoletto. Il Palio è stato issato sul palco dei capitani e i diciassette alfieri hanno eseguito la sbandierata della vittoria . Con lo scoppio del mortaretto, alle 19.30 in punto, sono usciti dall’entrone del Palazzo Comunale le dieci contrade ed è stato Palio, con la piazza che si è colorato di giallo con le bandiere dell’Aquila.

Whoopi Goldberg a Siena per il Palio

Nel 2025 era Madonna la star internazionale che brillava in piazza del Campo, per il Palio di Provenzano 2026 è il premio Oscar Whoopi Goldberg, l’attrice protagnista di film indimenticabili come “Ghost”, “Il colore viola” e “Sister Act”.

L’artista era a Siena il 2 luglio, affacciata alle finestre di Palazzo Chigi Zondadari che dà direttamente sulla conchiglia. In una storia postata sul suo propfilo Instagram (2,2 milioni di follower), ha raccontata del rinvio a causa del mantempo, mostrando anche le condizioni del tufo bagnato in alcuni punti, tanto da non poter permettere una corsa in sicurezza. “Sono qui a Siena – racconta – e normalmente avremmo guardato il Palio dalla piazza, ma oggi ha piovuto e non hanno potuto far correre i cavalli per proteggerli. Come vedete, tutto quel tratto ha un colore più scuro e significa che è ancora bagnata. Ecco perché la corsa non si è tenuta”

Whoopi Goldberg ha mostrato anche l’allestimento della cena all’interno del maestoso edificio storico e una foto con Yannick Alléno, lo chef da 18 stelle Michelin, tra i nomi più importanti della cucina internazionale.

Whoopi Goldberg e Yannick Alléno