L’eccellenza al servizio della solidarietà, a Natale torna il Paniere ANT

Il buono della Toscana al servizio della solidarietà. Si rinnova anche quest’anno a Natale la collaborazione tra cittadini, imprese e mondo no profit. Torna il Paniere delle Eccellenze 2025, l’iniziativa della Fondazione ANT per celebrare la tradizione enogastronomica della Toscana e la generosità di numerose aziende locali per dare un aiuto concreto ai malati di tumore.

Il progetto è semplice e ben rodato: il Paniere è un contenitore di eccellenze agroalimentari ed enogastronomiche locali (vino, olio, biscotti, miele, tartufo, marmellate e tanto altro ancora), esempi virtuosi di responsabilità etica e sociale nei confronti dei malati di tumore.

Leonardo Marras assessore al turismo della Regione Toscana

Il Buono della Toscana per aiutare gli altri

L’iniziativa è stata salutata così dall’assessore all’economia, al turismo e all’agricoltura, Leonardo Marras: “Il Paniere delle Eccellenze mette in rete il tessuto economico e sociale del territorio e in primo piano un’eccellenza squisitamente toscana: la capacità della Regione di promuovere la collaborazione tra istituzioni, imprese e terzo settore. Questa è la Toscana che vanta le proprie eccellenze enogastronomiche e che porta avanti, ormai da anni, il progetto della Regione in collaborazione con Vetrina Toscana, con Unioncamere Toscana, che promuove il turismo enogastronomico. Il tutto grazie alla regia di Toscana Promozione Turistica coadiuvata da Fondazione Sistema Toscana”.

L’assessora Monia Monni

Corretta alimentazione&solidarietà

Uno strumento al tempo stesso utile per l’educazione alla corretta alimentazione. Senza dimenticare l’importanza della solidarietà. “Questa iniziativa – commenta Monia Monni, assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali – ha un grande valore. Non si parla infatti solo di salute ed assistenza ma di solidarietà: quella delle aziende che partecipano e quella di chi, acquistando il paniere, contribuirà a sostenere il progetto di assistenza domiciliare oncologica che ANT porta avanti in Toscana da oltre vent’anni”.

“Ancora una volta – aggiunge – si conferma la generosità e la competenza di cui è ricca la nostra regione, che già conosciamo bene, tanto che abbiano ritenuto essenziale valorizzare il ruolo delle associazioni e del privato sociale programmando e progettando insieme i servizi di cure palliative domiciliari”.

Com’è il Paniere delle eccellenze toscane

Con una donazione minima di 25 euro sarà possibile portare a casa e regalare il Paniere delle Eccellenze toscane – borsine in juta confezionate con 4 prodotti tipici del territorio – e così sostenere il progetto di assistenza medica-specialistica domiciliare che ANT offre gratuitamente in Toscana attraverso un’équipe sanitaria composta da medici, infermieri, psicologi e nutrizionisti .

Per il 2025 il paniere conferma i due formati: quello tradizionale e il Big, il formato più grande introdotto nel 2021, per venire incontro alle esigenze dei sostenitori, ma si adegua anche alle sempre più molteplici gusti della collettività, per cui possiamo trovare il paniere dolce o salato, il paniere vegetariano.

Silvia Baracchi

Per i sostenitori che sceglieranno il formato Big, quest’anno troveranno all’interno del paniere due preziose ricette che coniugano tradizione e territorialità per il pranzo di Natale realizzate da due chef stellati della rete di Vetrina Toscana: Niccolò Palumbo del ristorante Paca di Prato e Silvia Baracchi del ristorante Il Falconiere di Cortona.

Il Paniere delle Eccellenze è disponibile presso le delegazioni di Firenze, Prato/Pistoia e Massa Carrara e online.