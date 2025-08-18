Maltempo in Toscana, arriva la pioggia: codice giallo martedì 19 agosto

Allerta meteo per temporali, rischio idraulico e idrogeologico - © Yara, Unsplash

Temporali in arrivo martedì 19 agosto, previsti nel pomeriggio. La Sala operativa regionale della protezione civile ha emesso un codice giallo per rischio idrogeologico-idraulico del reticolo minore e temporali forti valido dalle 12 alle 20 di domani per quasi tutta la regione. Restano escluse la costa e le isole.

Già da lunedì possibilità di locali rovesci o brevi temporali nel pomeriggio sull’Appennino, sulle zone limitrofe, sul senese e sul grossetano. Domani, temporali pomeridiani nelle zone interne. Possibili colpi di vento e isolate grandinate. La situazione presenterà un ulteriore peggioramento nella giornata di mercoledì. .

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana