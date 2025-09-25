Musica, libri, spettacoli: da Galileo in formato umanoide a Fumettibrutti tutti gli eventi culturali di Internet Festival

Abel all’internet Festival

Da Galileo Galilei in formato umanoide a Fumettibrutti che parla di identità fatte a pezzi e ricostruite, il palinsesto degli eventi culturali di Internet Festival, in programma a Pisa dal 9 al 12 ottobre, si conferma un suggestivo viaggio nel futuro. Un futuro che non perde di vista il passato e soprattutto il presente di una società che ha imparato a guardare le sue paure e le sue ferite e trasformarle in racconto da condividere. All’Internet Festival di Pisa, ancora una volta, musica, cinema e libri sono un invito a gettare lo sguardo altre ogni ostacolo.

Spettacoli teatrali

Non può che iniziare da Abel [R]evolution il focus sulla programmazione culturale di IF2025. Ispirato al Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo di Galileo Galilei, Abel [R]evolution è un dialogo scenico che unisce teatro e filosofia con protagonisti Abel, robot umanoide nei panni di Galileo, e l’attore Dario Focardi che impersona i tre personaggi umani: il transumanista Salviati, il neo-luddista Simplicio e l’osservatore neutrale Sagredo. Tra visioni di futuro, paure apocalittiche e interrogativi etici, lo spettacolo è un invito a riflettere su temi cruciali come intelligenza artificiale, responsabilità umana, identità e limite della conoscenza (giovedì 9, sabato 11, domenica 12, Teatro Sant’Andrea, ore 21.30).

Venerdì 10 al Teatro Nuovo (ore 21.30) i riflettori si accendono su Fuori Chroma, spettacolo a cura de I Sacchi di Sabbia nato da un progetto di formazione multimediale che ha coinvolto le persone in detenzione della Casa Circondariale Don Bosco di Pisa. Le attrici e gli attori in detenzione, in qualità di presentatori e animatori di un concerto, presentano un ospite musicale la cui esibizione sarà l’occasione per raccontare un anno di attività teatrale in carcere (ingresso a pagamento).

Sabato 11 al Teatro Verdi l’attesa è tutta per La Cina è vicina / Xi Jinping vs. Donald Trump, spettacolo-conferenza con Giada Messetti, sinologa e autrice di programmi radio e tv, che attraverso uno storytelling suggestivo, accompagnato da immagini e video, vuole accendere un faro sulla Cina e sulle sue contraddizioni. Evento a cura di Giacomo Forte (ore 18.30).

Musica e cinema

Doppio appuntamento all’insegna dell’identità esplorata attraverso il corpo, il suono e il movimento quello in programma venerdì 10. Si parte alle Logge dei Banchi (ore 19) con un live che è un vero e proprio invito a mettersi in gioco, tra dj-set e visuals, per proseguire al Caracol (ore 22): in scena MA NU, con un dj-set che mescola folk, psichedelia e vibrazioni da dancefloor globali, e i visual firmati Kri:.mi, immagini che danzano con il pubblico per realizzare un’identità collettiva e fluida. Musica elettronica protagonista della serata di sabato 11: apertura alle Logge dei Banchi con Rico Live with Instruments, esclusiva performance techno del producer pisano Rico Herrera, che proprio da IF2025 dà il via a un nuovo capitolo del suo percorso artistico (ore 19); a seguire appuntamento al Deposito Pontecorvo dove direttamente dall’East London arriva Danielle, nome di punta di Nts Radio e artista attiva nel promuovere l’arte del djing, protagonista dell’Electronic Party che si apre con il set della giovane dj Wasabn e si conclude con il set techno di A.D.A.G (ore 23). Sonorità sempre all’insegna della sperimetazione, quelle che andranno in scena al Teatro Nuovo con Pierpaolo Vacca feat. DJ Cris Travessu. Uno spettacolo in cui l’identità musicale sarda tradizionale incontra l’elettronica, dove l’organetto diatonico si affianca a giradischi, scratch ed elettronica, in un ribaltamento creativo che moltiplica l’identità senza cancellarla (ore 21.30, in collaborazione con Exwide, Pisa Jazz, Regione Sardegna, Associazione Culturale Sarda Grazia Deledda).

Per la serata conclusiva di IF2025, domenica 12, tutti sintonizzati su Il Suono dell’Universo, la performance a cura dell’Osservatorio Gravitazionale Europeo e del musicista e sound designer Massimo Magrini, in programma alle Logge dei Banchi (ore 19): un viaggio tra paesaggi sonori e cosmici ottenuti a partire dalla sonificazione di dati scientifici dell’antenna gravitazionale Virgo e di telescopi sulla terra e nello spazio. A seguire il dj set di ASNA, una delle voci più originali della scena elettronica contemporanea, la sua musica intreccia ritmi ancestrali africani e club beats moderni dando vita a un linguaggio sonoro capace di attraversare continenti e generazioni, dove passato e presente dialogano, e culture e narrazioni spesso marginalizzate proprio grazie al digitale possono ottenere nuova visibilità (evento in collaborazione con Exwide). E sempre a proposito di musica, anche quest’anno torna Pisa Open Stage, il palco tecnologico a disposizione di artisti e artiste che parteciperanno alla call disponibile sull’app e i social di Openstage (gli artisti selezionati potranno esibirsi in piazza XX Settembre, Logge dei Banchi, venerdì 10 e sabato 11 ottobre, dalle ore 20.30).

Nel programma degli eventi ospitati al Cinema Arsenale, da segnalare la maratona de L’uomo invisibile con la doppia proiezione della pellicola di James Whale del 1933 e l’omonimo reboot firmato Leigh Whannell del 2020, in programma sabato 11 (dalle ore 18). Due film distanti quasi un secolo che partono dalla stessa premessa – affrontare il tema dell’invisibilità e il suo abuso in chiave di manipolazione e violenza – per riflettere sulle inquietudini sociali delle rispettive epoche. Le proiezioni saranno introdotte e commentate dai critici cinematografici Valentina Lombardi e Valentina D’Amico. Evento in collaborazione con il FIPILI Horror Festival di Livorno Domenica 12 sarà il regista Maurizio Nichetti (in video-collegamento) il protagonista di “Che identità ha oggi il cinema”, incontro condotto da Antonio Capellupo e che precede la proiezione del film AmicheMai. Evento in collaborazione con Cineclub Arsenale (ore 21).

Libri e fumetti

Il programma della sezione Book(e)Book prende il via venerdì 10 alle Logge dei Banchi con Scatoline. Per ogni parola un piccolo mondo, dialogo tra Vera Gheno e Antonio Pavolini dedicato alla collana di saggi per bambinӘ dai 5 anni in su curata dalla stessa Gheno (ore 17). Alla Libreria Feltrinelli, Matteo Pelliti conduce l’incontro con Massimo Canducci, autore di Empatia artificiale, libro che esplora il confine tra umano e artificiale nel campo delle emozioni e gli impatti sociali e psicologici di relazioni sempre più intime con le macchine (ore 18). Sabato 11 la Libreria Fogola ospita la presentazione di Confessioni di un gattaro. Una lunga storia di convivenza, amore e incomprensione di Matteo Bordone che, in dialogo con Chiara Spinelli, ricostruisce il legame che unisce uomini e felini dall’antichità ai giorni nostri, passando dai social alle vie di Istanbul, capitale mondiale dei gattari (ore 11). Atmosfera decisamente diversa alle Logge dei Banchi dove Ferdinanda Faini incontra il giurista Giuseppe Corasaniti, autore di Racconti romani cibernetici: un futuro (forse) sostenibile, viaggio semiserio nella Roma del futuro, tra tecnologie e diritto (ore 11); a seguire Gian Luigi Ferrari e Andrea Bonaccorsi introducono Simone Montangero, professore di Fisica teorica all’Università degli Studi di Padova e autore, insieme a Giuliano Benenti e Giulio Casati de Il computer impossibile (ore 12).

Gli appuntamenti di sabato 11 proseguono con la presentazione di Macchine celibi. Meccanizzare l’umano o umanizzare il mondo?, pagine che richiamano all’urgenza di un pensiero nuovo in grado di restituire senso e futuro alla società, in un mondo in cui le macchine diventano sempre più simili all’uomo e l’uomo rischia di regredire a un Io privo di legami e incapace di riconoscere l’altro. A dialogare con Chiara Giaccardi, una delle autrici, ci sarà Leandra Borsci (ore 16.30). Alla Libreria L’Orsa Minore, Nicolò Gaudino incontra Chiara Schiavano per parlare di Mappe, la nuova rivista del Touring Club Italiano in cui ogni numero è dedicato a un tema che ha a che fare con la geografia e l’immaginario e che viene declinato sotto forma di reportage, racconti d’autore, portfolio fotografico, graphic novel, infografiche e mappe. Un arcipelago di identità che vanno a formare, numero dopo numero, un planisfero di temi e argomenti in continua evoluzione (ore 18).

Domenica 12 al Teatro Nuovo grande attesa per l’arrivo a Pisa di Fumettibrutti, protagonista di “Identità ed Integrità. Conoscersi per riconoscersi”, evento a cura di Giacomo Forte con al centro il racconto di un’identità che è allo stesso tempo costruzione e ricostruzione, intima e pubblica, personale e politica. Josephine Yole Signorelli torna con un libro destinato a fare discutere e riflettere, e soprattutto commuovere (ore 16.30). Emozioni che ritornano anche nell’incontro con Espérance Hakuzwimana, autrice di Banchi di scuola. Voci per un’educazione accogliente, che insieme a Leandra Borsci accenderà un faro sul tema delle studentesse e degli studenti invisibili nella scuola italiana (ore 17.30). Alla Libreria L’Orsa Minore arriva invece Giulia Di Marino con il suo Ai confini del mondo. La mia vita alle Svalbard, storia della ricerca di un’identità personale in un luogo lontano da tutto, dove la vita è una sfida costante; ad affiancarla Nicolò Gaudino (ore 18).