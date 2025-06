Next Generation Fest 2025, dal palco l’appello per il cessate il fuoco a Gaza

Veronica Maffei, Eugenio Giani e Bernard Dika

È in corso al teatro del Maggio Musicale Fiorentino la IV edizione del Next Generation Fest 2025: l’appuntamento più importante d’Italia dedicato alle generazioni Z e Alfa. La Festa della Repubblica quest’anno è all’insegna di ragazze e ragazzi, che hanno risposto in migliaia alla chiamata di Regione e Giovanisì.

Oltre 60 speaker, tra personaggi dello spettacolo e dello sport, storici, divulgatori, imprenditori e content creator, tra speech e interventi ispirazionali, suddivisi in due sessioni dalle 9.30 alle 13 e dalle 14.30 alle 21.

La diretta del Next Generation Fest 2025

Francesco Fontanelli al Ngf25

ore 11.52 – Fontanelli: “La magia? Mi ha insegnato che una soluzione c’è sempre”

Sul palco si gioca con Francesco Fontanelli, illusionista e campione europeo di magia: il mago della finale di “Italia’s got talent”, che nelle sue esibizioni fa un po’ il mago e un po’ il racconta-storie. Con ironia e un pizzico di comicità prova a spiegare il dietro le quinte del mondo dell’illusionismo. “Vivete in modo totale le vostre passioni” è il messaggio che lascia ai giovani. L’altro insegnamento? “Un trucco, un segreto e un modo per risolvere un problema c’è sempre: basta a volte solo guardare le cose da una diversa prospettiva”. Un po’ come il cubo di Rubik. Un po’ come la vita: un rompicapo e un puzzle da risolvere e ricomporre, ma anche un meraviglioso mistero da dover essere vissuto.

Eleonora Frescobaldi presidente di Corri la vita

ore 11.48 – Frescobaldi: “Trovate una passione per cui lottare”

Eleonora Frescobaldi, presidente di “Corri la vita”, al Next Generation Fest: “Ho iniziato anni fa, occupandomi di bullismo, per aiutare mio figlio. Poi è arrivato l’impegno per la dislessia e poi il tumore al seno. Ai giovani dico di non smettere mai di sognare e soprattutto di trovare una passione per cui lottare”. Racconta il suo impegno per Corri la vita che dal 2003 offre sostegno alle donne operate al seno. “Da 23 anni ‘Corri la vita’ – ricorda Frescobaldi- si occupa di sostenere la lotta al tumore al seno. Offriamo borse di studio per giovani medici”. “L’appuntamento con Corri la vita – conclude – è il 28 settembre, l’ultima domenica del mese. E’ un’occasione per aiutare tante donne nella lotta al tumore”. ore 11.30 – Dika: “Arrabbiati e concreti per cambiare tutto” “Siamo qui per cambiare tutto” sottolinea Bernard Dika, ideatore del Next Generation Fest, aprendo la quarta edizione dell’evento davanti a migliaia di ragazze e ragazzi accorsi al Teatro del Maggio di Firenze. “Cambiare il mondo – fa notare – non è un vezzo da adolescenti”, ma “è un’urgenza da esseri umani”. L’invito di Dika ai giovani per “un paese dove essere giovani non sia un problema ma una risorsa. Dove si possa lavorare senza essere sfruttati, crescere senza essere umiliati, sognare senza essere derisi”.

Tina Montinaro al Ngf25

ore 11.25 – Mafie, il messaggio di Tina Montinaro

Sale sul palco del Ngf25 Tina Montinaro, vedova di Antonio Montinaro, agente di scorta tragicamente ucciso nella strage di Capaci nel 1992. Tina Montinaro ha dedicato la sua vita alla lotta contro la mafia e alla difesa dei valori di giustizia e legalità. Ha contribuito attivamente all’Associazione Vittime di Mafia. Da trent’anni viaggia per l’Italia per raccontare la storia di suo marito e sottolineare l’importanza di combattere questa forma di criminalità. “Antonio – spiega Tina – scelse a 24 anni di lavorare a Palermo consapevole dell’importanza di scortare un magistrato come Giovanni Falcone. Era un poliziotto determinato, motivato e orgoglioso. Palermo è cambiata e il sacrificio di Antonio è servito a molti a prendere coscienza. Oggi abbiamo bisogno dei giovani, della loro passione, del loro orgoglio di essere italiani. Non si deve pensare che la mafia sia cosa del passato: la criminalità si è evoluta e usa tecnologie e saperi. Ed è ai giovani che bisogna parlare e spiegare questo. Guardatevi intorno e cercate di capire cosa accade attorno a voi in ogni momento. Tutto ci riguarda e ci interessa personalmente. Ognuno deve fare la propria parte e mettersi in gioco”. Montinaro ha poi ricevuto da Bernard Dika il Pegaso della Toscana.

Bernard Dika al Ngf25

0re 11.20 – Bernard Dika tra Gaza e Albania

Bernard Dika ricorda le sue origini albanesi dal palco del Ngf25. “I genitori, in fuga da una dittatura, hanno scelto l’Italia per un futuro migliore per me e mia sorella. L’Italia – dice – mi ha dato molto”. Quando è arrivato in Italia aveva un anno. Racconta come, fino ai 17 anni, a volte si assentava da scuola raccontando a professori e compagni una bugia. “Dicevo di andare ad una visita medica – confessa – , invece mi mettevo in fila per rinnovare il permesso di soggiorno e continuare a studiare”.

Dopo aver ricordato la sua infanzia e i suoi sogni da bambino Bernard Dika guarda dall’altra parte del Mediterraneo e lancia un appello: “Un popolo affamato è un crimine contro l’umanità: chiediamo allora che a Gaza venga dato da mangiare a donne e bambini. Chiediamo che si cessi il fuoco”.

A nome di tutti i giovani ricorda che “le armi vengano deposte ovunque la guerra viene utilizzata come soluzione per le controversie internazionali, perché la guerra non è mai una soluzione”. E conclude: “se vogliamo la pace dobbiamo preparare la pace ed anzichè parlare di riarmo dobbiamo chiedere il disarmo nucleare”.

ore 10.45 Tricolore digitale e Inno d’Italia

Un tricolore digitale e l’Inno d’Italia hanno acceso il palco del Next Generation Fest 2025 al teatro del Maggio Musicale Fiorentino. Le giornaliste Veronica Maffei e Chiara Piotto hanno aperto le danze della lunga kermesse dedicata alla generazione Z.

Ricordano i numeri del programma Giovanisì, con le sue ottanta opportunità rivolte alle nuove generazioni di cui dal 2021 hanno beneficiato in 620 mila per un investimento pari a 2 miliardi. Spazio poi alla ricorrenza del 2 giugno e alla festa della Repubblica.

Prima una coreografia ‘digitale’, ispirata ai colori della bandiera italiana, con la platea divisa in tre gruppi e gli schermi dei telefonini che si illuminano e colorano di rosso, bianco e verde. Poi l’esecuzione dell’Inno d’Italia con la partecipazione attiva della task di Giovanisì e della platea guidati dal professore Michele d’Andrea che ne ha spiegato le origini e la corretta interpretazione.

Bernard Dika e lo staff di Giovanisì eseguono l’Inno d’Italia al Ngf25

D’Andrea – socio fondatore dell’”Accademia del Cerimoniale. Protocol Academy”, che raccoglie alcuni fra i più autorevoli esperti italiani della materia, parla dell’Inno di Mameli e della sua partitura musicale di natura teatrale.

“Si può seguire l’inno – nelle parole di Michele D’Andrea – seguendone i passaggi orchestrali composti da Michele Novaro in modo quasi cinematografico, il tono è maestoso e solenne, chiama e convince alla libertà”. “Nei passaggi musicali – aggiunge – si legge tensione, speranza e nella prima strofa c’è tutto lo spirito del nostro risorgimento”.

Ngf25

ore 9.24 – i messaggi dei costituenti

Sono state le parole dei padri e madri costituenti ad accogliere i partecipanti al Next Generation Fest 2025 mentre erano in coda prima dell’apertura dei desk accoglienza. Sul viale che porta all’ingresso del Teatro del Maggio sono state poste le foto e le frasi di Nilde Iotti, Sandro Pertini (che poi diverrà presidente della Repubblica), Teresa Mattei, Piero Calamandrei. A chiudere la sequenza l’attuale presidente della Repubblica Sergio Mattarella.