Nuovo record per gli aeroporti di Firenze e Pisa: a gennaio oltre 500.000 passeggeri

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, registrando una crescita del +4,0% sul 2025.
Nel mese di gennaio il trend positivo del segmento di traffico internazionale (+7,1%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,1%).
In particolare, spiega Toscana Aeroporti, lo scalo fiorentino segna il miglior gennaio di sempre con 215mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente.
Particolarmente dinamico risulta il segmento di traffico internazionale che aumenta del +9,3% compensando la flessione del -7,3% di quello nazionale.
Le rotte maggiormente trafficate del mese vedono Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid.
L’aeroporto di Pisa chiude il mese di gennaio con 291mila passeggeri transitati e una crescita del +2,1% sul 2025.
Anche in questo caso, la positiva performance del segmento di mercato internazionale (+5,3%) ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-4,3%).
Nella graduatoria delle rotte maggiormente trafficate, Tirana risulta al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.