Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Nuovo record per gli aeroporti di Firenze e Pisa: a gennaio oltre 500.000 passeggeri

Lo scalo fiorentino segna il miglior gennaio di sempre con 215mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente. Tra le rotte più trafficate: Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid

/ Redazione
viaggiare aeroporto - © Shutterstock/Robert Kneschke

Toscana Aeroporti inaugura il 2026 con un nuovo record mensile superando per la prima volta la soglia dei 500mila passeggeri nel mese di gennaio transitati complessivamente dagli scali aeroportuali di Firenze e Pisa, registrando una crescita del +4,0% sul 2025.

Nel mese di gennaio il trend positivo del segmento di traffico internazionale (+7,1%) ha più che compensato la flessione del segmento nazionale (-5,1%).

In particolare, spiega Toscana Aeroporti, lo scalo fiorentino segna il miglior gennaio di sempre con 215mila passeggeri transitati e un miglioramento del +6,6% sull’anno precedente.

Particolarmente dinamico risulta il segmento di traffico internazionale che aumenta del +9,3% compensando la flessione del -7,3% di quello nazionale.

Le rotte maggiormente trafficate del mese vedono Parigi al primo posto, seguita da Londra, Barcellona, Roma e Madrid.

L’aeroporto di Pisa chiude il mese di gennaio con 291mila passeggeri transitati e una crescita del +2,1% sul 2025.

Anche in questo caso, la positiva performance del segmento di mercato internazionale (+5,3%) ha più che compensato la contrazione del segmento domestico (-4,3%).

Nella graduatoria delle rotte maggiormente trafficate, Tirana risulta al primo posto, seguita da Londra, Palermo, Catania e Bari.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Cultura, istituzioni e grandi progetti: l’assessora Manetti a Cortona e Pienza per rafforzare le sinergie sul territorio

Al centro della giornata l'obiettivo condiviso di rafforzare il gioco di squadra tra Regione e Comuni per valorizzare il patrimonio culturale e attrarre pubblico nazionale e internazionale in Toscana

Attualità / Giulia Rafanelli

Frane in Toscana: un territorio fragile che la Regione sceglie di proteggere

Oltre il 21% della Toscana è a pericolosità elevata per frane. La Regione investe in prevenzione, monitoraggio satellitare e interventi strutturali.

Attualità / Chiara Bianchini

Chianciano Terme guarda al 2035: presentato il masterplan per la rigenerazione urbana

Un piano da 4,1 milioni di euro per ridisegnare la città dei prossimi dieci anni: demolizioni, nuovi spazi verdi, hub multimodali e infrastrutture per turismo, sociale e innovazione

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

Attualità

Il volontariato punta sui giovani, bando da 495mila euro per dare nuova linfa al terzo settore

Attualità

Tramvia, il punto sulla rete: progetti approvati e sviluppo metropolitano

I più popolari su intoscana

Made in Toscana / Raffaella Galamini

Tutela della biodiversità, Ferragamo in campo per preservare le razze bovine toscane

Ambiente / Redazione

Bioplastica, l’Università di Pisa scopre le frodi: la metà delle buste analizzate è fuori norma

Storie / Clara D'Acunto

Era senza una casa, ma l’arte l’ha salvata: la storia di Mei e dei sui disegni sul David in mostra a Prato

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.