Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Cultura/

Pisa colonna del Mediterraneo dopo Roma e Istanbul, la forza politica ed economica del passato

Un censimento dell’Università di Pisa rivela 201 fusti medievali di granito, simboli di importanza commerciale e memoria romana

/ Redazione
colonne

Sono 201 le colonne di granito censite a Pisa, concentrate soprattutto in edifici medievali tra X e XII secolo. Un patrimonio di pietra che racconta la forza politica ed economica della città e che la colloca al secondo posto dopo Roma e Istanbul, molto avanti rispetto alla rivale Genova, che ne conta 32.

Le colonne sono in parte di reimpiego, cioè riutilizzate da edifici di epoca romana, in parte prodotte appositamente per i cantieri cittadini.  Lo studio è pubblicato sulla rivista Archaeological and Anthropological Sciences ed è firmato da Claudia Sciuto, del MAPPA Lab del Dipartimento di Civiltà e Forme del Sapere dell’Università di Pisa, insieme a Valérie Andrieu e Pierre Rochette dell’Université Aix-Marseille e del CNRS.

Il cuore in Piazza dei Miracoli

Il centro di questo patrimonio è Piazza dei Miracoli. Nel Duomo di Pisa si trovano 108 colonne, alte e massicce, con cromie dal grigio alle sfumature rosa, provenienti dalle isole tirreniche, dalla penisola anatolica e dall’Egitto. Anche la Torre pendente partecipa al censimento: sei fusti in granito sono alla base del campanile.

“L’uso delle colonne di reimpiego aveva un valore simbolico consapevole: legava Pisa all’eredità di Roma e mostrava la forza economica e navale della città – spiega Claudia Sciuto – Ma le colonne di granito erano importanti anche perché rappresentavano al tempo stesso una risorsa difficile da ottenere e un potente simbolo politico. Il granito richiedeva una estrazione complessa, trasporti impegnativi e grande abilità tecnica, tanto che il recupero e il sollevamento dei fusti era celebrato nelle fonti medievali, come nell’epitaffio di Buscheto sulla facciata del Duomo”.

Commerci, tecniche e ricerca

Le 201 colonne riflettono la capacità di Pisa di controllare territori e commerci nel Mediterraneo. Molte provengono dalle cave dell’Elba, della Corsica e della Sardegna e sono omogenee per materiale e dimensioni, segno di una produzione coordinata per i cantieri pisani. Le colonne di reimpiego, spesso da Turchia ed Egitto, sono invece disomogenee, con altezze e diametri irregolari.

“Abbiamo condotto la ricerca sul campo nel 2022 per due mesi, si è trattato di un compito non semplice, identificare e analizzare tutte le colonne di granito visibili e raggiungibili in città – conclude Claudia Sciuto – Abbiamo usato una tecnica analitica non distruttiva che permette di riconoscere in modo rapido e preciso la provenienza dei graniti, un metodo non era mai stato applicato prima d’ora su scala urbana né integrato con una lettura storico-archeologica dell’intero contesto monumentale”.

La ricerca rientra nel progetto “Le città invisibili”, con il supporto dell’Opera del Duomo e della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per le province di Pisa e Livorno.

 

 

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Cultura / Costanza Baldini

"L'Occidente sopravviverà?": i Sotterraneo aprono la capsula del tempo chiusa 20 anni fa

Venerdì 19 e sabato 20 dicembre al Teatro Cantiere Florida di Firenze uno spettacolo-festa che parte da una domanda posta al pubblico nel 2015 dalla compagnia tre volte Premio Ubu

Cultura / Redazione

"Cera una volta": le stupefacenti sculture in cera del Cinque e Seicento in mostra agli Uffizi

Fino ad aprile 2026 esposte oltre novanta opere, capolavori dispersi che tornano a Firenze dopo secoli, per raccontare un capitolo dimenticato della scultura italiana, dove la materia effimera della cera si fa simbolo del tempo, della bellezza e della memoria

Cultura / Redazione

Fondazione Toscana Spettacolo: 200 palcoscenici per la stagione 2025/2026 dei teatri della Toscana

Presentata la nuova stagione teatrale, insieme ai progetti formativi e sociali all’insegna dell’inclusione e della diversità. Manetti: “La cultura è davvero diffusa: un grande teatro che unisce tutta la regione”

Cultura

Corecom, Paolo Ruffini è il comunicatore toscano dell'anno tra ironia e inclusività

Cultura

Quarant’anni dopo il Progetto Etruschi, una nuova stagione per i musei della Toscana

Cultura

A Lucignano il dialogo tra pop art e scultura con la mostra “Materika”

Cultura

Rodolfo Siviero lo 007 dell’arte, l'uomo che salvò la bellezza

Cultura

Dal Gange all'Arno il festival River to River crea un ponte tra l'India e Italia

Cultura

“Armando Testa. Cucù-Tetè” a Siena una mostra sul genio della comunicazione

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Auguri di Natale, Giani e Saccardi: “Le istituzioni collaborino per il bene dei cittadini”

Attualità / Redazione

Valdarno, primo incontro di Boni con i pendolari: “Subito un tavolo con territori, Rfi e Trenitalia”

Viaggi / Chiara Bianchini

Un viaggio nel tempo sui treni storici della Toscana

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.