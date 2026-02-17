Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Sanità, due nuove strumentazioni alle Scotte di Siena. Giani: “Salto di qualità”

La percentuale di apparecchiature con oltre dieci anni di età è passata dal 74% del 2021 al 27%. Negli ultimi 5 anni sono stati investiti oltre 34 milioni di euro, ulteriori 15 milioni risultano già assegnati e saranno impiegati entro il 2027

/ Redazione
aou senese – giani inaugura angiografo e tc – febbraio 2026

Due nuove apparecchiature all’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena: un nuovo angiografo monoplano della Radiologia interventistica e una nuova TC della Neuroradiologia diagnostica e terapeutica. Un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro.

“L’ammodernamento tecnologico della dotazione delle apparecchiature sanitarie è fondamentale”, ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani nel corso dell’inaugurazione. “Assieme alla realizzazione del nuovo lotto volàno, che procede secondo il cronoprogramma fissato, – ha fatto notare Giani, riferendosi anche alla nuova struttura che aiuterà l’ospedale nella futura riqualificazione dei lotti – questo processo di innovazione delle apparecchiature dà il senso del salto di qualità che la struttura de Le Scotte può avere sia per offrire standard alti di cure ai pazienti sia per supportare al meglio i nostri operatori medici”.

“Questo importante risultato – ha spiegato il direttore dell’Aou senese Antonio Barretta – è stato reso possibile grazie alla grande opportunità offerta dai fondi del PNRR e alla costante attenzione della Regione Toscana, che ha sostenuto con determinazione il percorso di ammodernamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, confermando la centralità dell’innovazione tecnologica nelle politiche sanitarie regionali”.

Nel corso dell’ultimo quinquennio, l’Aou Senese ha intrapreso un imponente programma di rinnovamento delle strumentazioni. “Dal 2021 al 2025 – ha proseguito Barretta – sono stati investiti oltre 34 milioni di euro, derivanti da finanziamenti statali e regionali; ulteriori 15 milioni risultano già assegnati e saranno impiegati entro il 2027. Si tratta di un investimento complessivo di circa 49 milioni di euro, che consente di rinnovare circa il 50% delle tecnologie presenti in ospedale”.

In cinque anni, la percentuale di apparecchiature con oltre dieci anni di età è passata dal 74% registrato a inizio 2021, al 27% a fine 2025, con un’ulteriore riduzione prevista entro il 2027 grazie agli investimenti già programmati.

Un contributo determinante a questo processo di rinnovamento è stato assicurato proprio dai finanziamenti del PNRR, grazie ai quali l’Aou Senese ha potuto sostituire grandi apparecchiature ormai obsolete per un investimento complessivo di 10,6 milioni di euro, di cui 6,7 milioni finanziati attraverso il Piano.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Mammografia gratuita nel giorno dell'Elettrice Palatina: l'iniziativa della Regione

L'assessora Manetti: "Abbiamo il primo libro che ci racconta uno studio sul tumore alla mammella e deriva dal fatto che l’Elettrice Palatina morì proprio per un cancro al seno"

Attualità / Redazione

Anci, il presidente Giani: "Alleanza tra Comuni per il bene dei cittadini"

A Firenze l'assemblea regionale: un momento di confronto tra le sindache e i sindaci e le istituzioni regionali per condividere visioni, priorità e strategie di sviluppo

Attualità / Redazione

Vicchio, bilancio partecipato alla scuola primaria: i bambini e le bambine scelgono come spendere mille euro

Gli studenti dovranno ora confrontarsi e valutare quale iniziativa realizzare secondo i loro desideri e necessità: vincerà  il progetto che è stato giudicato più importante per la comunità scolastica

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

Attualità

Giorno della Memoria: studenti e istituzioni insieme per non dimenticare

Attualità

Il Consiglio regionale della Toscana riunito al Memoriale delle Deportazioni

Attualità

Arezzo, partito il cantiere del nuovo Ponte Buriano

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

Treni: scattato il blocco della circolazione a Firenze per i lavori a Ponte al Pino

Attualità / Redazione

Educazione alimentare: nelle scuole toscane arriva “Cavolo che fico!” il fumetto con le ricette dello chef Tomei

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.