Sanità, due nuove strumentazioni alle Scotte di Siena. Giani: “Salto di qualità”

aou senese – giani inaugura angiografo e tc

Due nuove apparecchiature all’Ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena: un nuovo angiografo monoplano della Radiologia interventistica e una nuova TC della Neuroradiologia diagnostica e terapeutica. Un investimento complessivo di oltre 2,6 milioni di euro.

“L’ammodernamento tecnologico della dotazione delle apparecchiature sanitarie è fondamentale”, ha affermato il presidente della Regione Eugenio Giani nel corso dell’inaugurazione. “Assieme alla realizzazione del nuovo lotto volàno, che procede secondo il cronoprogramma fissato, – ha fatto notare Giani, riferendosi anche alla nuova struttura che aiuterà l’ospedale nella futura riqualificazione dei lotti – questo processo di innovazione delle apparecchiature dà il senso del salto di qualità che la struttura de Le Scotte può avere sia per offrire standard alti di cure ai pazienti sia per supportare al meglio i nostri operatori medici”.

“Questo importante risultato – ha spiegato il direttore dell’Aou senese Antonio Barretta – è stato reso possibile grazie alla grande opportunità offerta dai fondi del PNRR e alla costante attenzione della Regione Toscana, che ha sostenuto con determinazione il percorso di ammodernamento dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, confermando la centralità dell’innovazione tecnologica nelle politiche sanitarie regionali”.

Nel corso dell’ultimo quinquennio, l’Aou Senese ha intrapreso un imponente programma di rinnovamento delle strumentazioni. “Dal 2021 al 2025 – ha proseguito Barretta – sono stati investiti oltre 34 milioni di euro, derivanti da finanziamenti statali e regionali; ulteriori 15 milioni risultano già assegnati e saranno impiegati entro il 2027. Si tratta di un investimento complessivo di circa 49 milioni di euro, che consente di rinnovare circa il 50% delle tecnologie presenti in ospedale”.

In cinque anni, la percentuale di apparecchiature con oltre dieci anni di età è passata dal 74% registrato a inizio 2021, al 27% a fine 2025, con un’ulteriore riduzione prevista entro il 2027 grazie agli investimenti già programmati.

Un contributo determinante a questo processo di rinnovamento è stato assicurato proprio dai finanziamenti del PNRR, grazie ai quali l’Aou Senese ha potuto sostituire grandi apparecchiature ormai obsolete per un investimento complessivo di 10,6 milioni di euro, di cui 6,7 milioni finanziati attraverso il Piano.