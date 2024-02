Schiacciata alla fiorentina, arriva una nuova sfida gastronomica

La schiacciata alla fiorentina dell’Antica Pasticceria Sieni – © FB Antica Pasticceria Sieni

La schiacciata alla fiorentina si conferma il dolce più amato dai fiorentini e dai concorsi gastronomici. In 21 tra forni e pasticcerie sono pronti a sfidarsi mercoledì 21 febbraio all’Antica Pasticceria Sieni nella gara lanciata da Food Challenge per onorare il classico dolce di Carnevale.

Di un paio di settimane fa la gara che ha incoronato la pasticceria dello storico caffè Gilli nella XIII edizione del concorso gastronomico “La miglior schiacciata alla Fiorentina” organizzata da Festival delle Pasticcerie e catering di tradizioni fiorentine Casa della Nella, già creatori di tutti i pastry contest legati alle tradizioni pasticcere dell’area metropolitana.

Nella sfida di mercoledì 21 febbraio di Food Challenge, presso la Antica Pasticceria Sieni di via dell’Ariento a Firenze, a decretare il migliore dolce due giurie: una tecnica e una popolare chiamate a valutare le caratteristiche dei dolci in gara e a votare.

Forni e pasticcerie in gara

A partecipare al contest di Food Challenge sono: Pasticceria Morandi di via Senese a Firenze; Forno Sartoni di via dei Cerchi a Firenze; Panificio Noferi di via del Cesto a Figline Valdarno; Isis A.Vegni «Le Capezzine» a Cortona (Arezzo); Forno a legna La Torre di via S.Ermenegildo a Diacceto Pelago; Antico Forno di Verdiani V. via Chiantigiana a Ginestra Fiorentina; Vecchio Forno di via Guelfa a Firenze; I’ Chicco di grano in via B.Buozzi a Campi Bisenzio; Forno Pintucci in via Senese a Firenze; Forno in piazza in piazza Matteotti a Tavarnelle; Forno Pasticceria Renza in via A. Gramsci a Sesto Fiorentino; Il Nuovo Forno di via C.D’Angiò a Firenze; Pasticceria Ripa via della Ripa a Firenze; Forno Canepa in via dell’Ariento a Firenze; Pasticceria i 4 pasticci in borgo Sarchiani a San Casciano; Pasticceria Andrea/Ruggini a Compiobbi -Pontassieve; Forno Macucci in via IV Novembre a San Casciano; Forno Moderno in piazza L.B. Alberti a Firenze; Pasticceria Le Delizie di via del Ponte alle Mosse a Firenze; Pasticceria La Federiga MG di via Pisana a Firenze; Gelateria Pasticceria Badiani di viale dei Mille a Firenze.

Una sfida per la schiacciata alla fiorentina

Sarà interessante capire chi vincerà: salta di certo agli occhi che sono molti i forni in gara e c’è una presenza nutrita dalla provincia. Il progetto Food Challenge è nato con lo scopo di “preservare e onorare le ricette che hanno definito la città per secoli” contribuendo a costruire una tradizione fatta di pietanze tramandate per generazioni.