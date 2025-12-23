Selezione olio extravergine Dop e Igp della Toscana: al via le domande di adesione

Una degustazione di olio extravergine

La Regione apre le adesioni alla “Selezione degli Oli Extravergini di Oliva DOP e IGP della Toscana”. Dal 23 dicembre e fino al 30 gennaio 2026, produttori e imprese potranno candidare i propri oli certificati relativi alla campagna olearia 2025/2026. L’iniziativa è promossa in collaborazione con PromoFirenze, Fondazione Sistema Toscana e i Consorzi di tutela.

La Selezione, come spiega l’assessore a economia, turismo e agricoltura Leonardo Marras “rappresenta uno strumento strategico di promozione della qualità, della sostenibilità e dell’identità territoriale dell’olio extravergine di oliva della Toscana, regione da sempre identificata come punta avanzata della qualità. Non a caso siamo al primo posto in Italia per numero di denominazioni di origine, ben 5: Chianti Classico DOP, Lucca DOP, Seggiano DOP, Terre di Siena DOP e Toscano IGP. E proprio a questi oli la Selezione regionale è dedicata, perchè la certificazione DOP e IGP non solo garantisce i consumatori sulla qualità degli oli ma ne garantisce il reale ottenimento da quei territori di cui prendono il nome. Con questa iniziativa – conclude Marras – la Regione conferma il proprio impegno nel sostenere un comparto simbolo dell’agroalimentare regionale, promuovendo l’eccellenza produttiva, il lavoro delle imprese e il valore culturale e paesaggistico dell’olivicoltura toscana”.

Chi può partecipare

L’iniziativa è rivolta a organizzazioni di produttori, aggregazioni di imprese, cooperative e imprese singole che producono e commercializzano oli extravergini di oliva DOP e IGP ottenuti in Toscana. La partecipazione è gratuita e prevede l’ammissione di un massimo di 80 campioni complessivi, selezionati secondo l’ordine cronologico di iscrizione.

Gli oli ammessi saranno sottoposti a una valutazione organolettica anonima da parte di commissioni regionali composte da capi panel e assaggiatori professionisti iscritti all’Elenco nazionale e operanti in Toscana. I campioni che raggiungeranno un punteggio pari o superiore a 65/100 entreranno nel Catalogo ufficiale della Selezione 2026, pubblicato in italiano e inglese e presentato in aprile alla stampa di settore.

Accanto alla selezione principale, sono previste menzioni speciali per tipologia: miglior olio DOP e IGP per ciascuna delle cinque denominazioni, selezione biologico e selezione monovarietale. A queste si aggiungono le nuove menzioni Selezione prodotto di montagna, Selezione olivicoltore e Selezione frantoiano, oltre al riconoscimento per il Miglior packaging, valutato in base a design, sostenibilità e innovazione comunicativa.

Le domande di adesione dovranno essere presentate esclusivamente online attraverso il portale dedicato della Regione Toscana, dalle ore 9 del 23 dicembre 2025 alle ore 13 del 30 gennaio 2026. Nello stesso periodo dovranno essere inviati i campioni di olio al laboratorio incaricato.