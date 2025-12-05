Si respira aria di Natale in Toscana: la magia delle città d’arte e dei borghi nei giorni di festa

Natale a Montepulciano

Dicembre regala il primo, lungo, ponte. La festa dell’Immacolata si presenta come occasione unica per entrare nel pieno del clima natalizio e organizzare un breve viaggio alla scoperta delle città e dei borghi illuminati e addobbati: una gita fuori porta, tra mercatini e musei, oppure la prima discesa sugli sci della stagione o ancora semplice relax nelle località termali.

Le città d’arte si vestono di luci e colori

Nelle città d’arte, il Natale illumina monumenti, piazze e strade. Ci sono i classici mercatini, che tra odori speziati e sapori tradizionali regalano atmosfere suggestive. E poi i musei, che hanno in programma aperture straordinarie o prolungate.

A Firenze, piazza di Santa Croce si colorerà come ogni anno con il mercatino di ispirazione tedesca, ricco di stand provenienti dal Nord Europa, dolci e decorazioni artigianali. Il 6 dicembre l’intero centro storico si illuminerà ufficialmente, dando avvio a eventi dedicati anche ai più piccoli, mentre gli Uffizi apriranno il 6 e il 7 dicembre e la Galleria dell’Accademia sarà visitabile anche l’8.

A Pisa il clima natalizio pervade strade e piazze. In piazza Vittorio Emanuele ospiterà 18 bancarelle, dove sarà possibile acquistare prodotti artigianali e articoli da regalo. In Logge dei Banchi dal 5 dicembre al 6 gennaio si troverà uno speciale mercatino con 17 bancarelle che ospiterà anche il Presepe artigianale (curato dall’artista Antonio Baragone) e la Casa di Babbo Natale, dove ogni fine settimana bambini e bambine potranno consegnare le loro letterine a Babbo Natale al suo aiutante elfo. L’area del Giardino Scotto nei fine settimana 13-14 dicembre 20-21 dicembre ospiterà un mercatino dell’artigianato, dove saranno organizzate anche iniziative e spettacoli. Per finire, in piazza Garibaldi e via San Francesco dal 13 al 24 dicembre saranno ospitati altri banchi di mercatino dell’artigianato.

L’8 dicembre il grande albero in piazza XX Settembre verrà acceso accompagnato dai canti della Scuola Bonamici, mentre nuove luminarie illumineranno tutta la città, dai quartieri storici alle zone periferiche.

Anche Lucca vivrà un ponte ricchissimo. Dal 5 all’8 dicembre Piazza Anfiteatro ospiterà il PuroCioccolatoFest, mentre in altri punti della città prenderanno forma mercatini come il Meraki Market o l’edizione natalizia degli artigiani di Piazza San Giusto. Intanto laboratori, concerti, spettacoli di magia, presepi, trampolieri e performance teatrali animeranno vicoli e piazze. L’atmosfera verrà amplificata dalle luci d’autore, da proiezioni artistiche su palazzi storici e dalla presenza del Villaggio di Natale Francese, del Mercatino di San Frediano e dell’ICEPARK con la sua pista di pattinaggio. Non mancheranno i tradizionali presepi.

A Siena il periodo delle feste si apre con il Mercato nel Campo, che dal 6 all’8 dicembre trasformerà piazza del Campo in un grande mercato medievale con oltre cento espositori da tutta Italia. Qui si potranno scoprire eccellenze enogastronomiche, ceramiche artistiche, prodotti in pelle, coltelleria, creazioni tessili e manufatti che raccontano la tradizione artigiana italiana.

Siena – il mercato del Campo

Il 6 e 7 dicembre, in concomitanza con il Mercato nel Campo, la Sala delle Lupe di Palazzo Pubblico ospiterà la Mostra Mercato dell’Editoria di Contrada:dalle ore 10.30 alle 19.30, collezionisti e appassionati avranno modo di conoscere e acquistare a prezzi speciali oltre 400 prodotti editoriali tra i più vari: numeri unici, libelli, collane, trattati, opuscoli, quaderni storici, giornalini e sonetti. Sabato 7 dicembre, Piazza Postierla sarà teatro di un viaggio musicale in Sud America con Diego Moreno che presenta “Solo Le Pido a Dios/Navidad Argentina“, un evento che porterà le suggestioni del Natale argentino nel cuore di Siena. Domenica 8 dicembre alle ore 11:00, sarà possibile scoprire uno dei gioielli architettonici della città con la visita guidata del Teatro dei Rinnovati in Piazza Il Campo.

Il fascino dei borghi: la magia nella Toscana diffusa

Nei borghi toscani l’atmosfera del ponte dell’Immacolata si fa più raccolta e suggestiva. Ad Anghiari, il 7 dicembre l’accensione delle luci inonmderà di luce il centro storico, con musica e degustazioni, mentre a Sansepolcro, dal 6 dicembre, le piazze rinascimentali faranno da sfondo a spettacoli di arte di strada e a mercatini artigianali.

A Pienza il Natale si concentrerà su presepi artistici, mostre e degustazioni di pecorini e vini locali, mentre a Montalcino le festività natalizie si accenderanno venerdì 5 dicembre alle ore 18:30, quando Piazza del Popolo sarà illuminata dalla luce del grande albero di Natale.

In Maremma, il borghi di Pitigliano si trasforma in un luogo di luci e musica, con spettacoli per grandi e piccoli, presepi viventi nel cuore del borgo, la magia della Casa di Babbo Natale e animazione per bambini.

Pitigliano

Una gita sulla neve o il relax delle terme

Il tepore delle terme può essere un buon anticipo delle feste natalizie. In Toscana non c’è che l’imbarazzo della scelta: le acque di Saturnia, poi Rapolano Terme , oppure Chianciano Terme, Montecatini, San Giuliano e la perla della Valdorcia, Bagno Vignoni offrono benefici per stress e varie patologie r oltre a scenari di grande fascino. Alcune mete, come i Bagni San Filippo o le Terme di Petriolo, sono gratuiti.

Gli amanti della neve potranno puntare sulle montagne dell’Abetone, dove le piste saranno operative nelle aree della Val di Luce e del Monte Gomito.