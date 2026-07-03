Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Innovazione/

Start Cup Toscana: torna il bando per le migliori idee d’impresa ad alta tecnologia

Aperte le candidature per la competizione finanziata dalla Regione e dedicata alle idee imprenditoriali nate nel mondo dlela ricerca: ai vincitori premi fino a 5mila euro

/ Redazione
Start Cup Toscana 2026

Premiare le migliori idee d’impresa ad alto contenuto tecnologico nate nel mondo della ricerca. È questo l’obiettivo di Start Cup Toscana, la competizione finanziata e patrocinata dalla Regione Toscana e promossa nell’ambito di GiovaniSì, che torna per l’edizione 2026 che sarà organizzata dalla Scuola IMT Alti Studi Lucca, in collaborazione con l’Ufficio regionale di trasferimento tecnologico (Urtt) e con tutti gli atenei e le Scuole universitarie superiori della Toscana.

“Start Cup Toscana – sottolinea l’assessora all’università e ricerca della Toscana Cristina Manetti – rappresenta una straordinaria occasione per trasformare il talento, la ricerca e le competenze dei nostri giovani in imprese innovative capaci di generare sviluppo, occupazione qualificata e competitività. La Toscana dispone di un sistema universitario e della ricerca di altissimo livello e iniziative come questa rafforzano il dialogo tra laboratori, atenei e mondo produttivo, favorendo il trasferimento tecnologico e la nascita di nuove realtà imprenditoriali. Investire sulle idee significa investire sul futuro della nostra regione”.

Come partecipare all’edizione 2026

C’è tempo fino all’8 settembre per presentare la propria candidatura attraverso il portale della Regione. Possono partecipare gruppi composti da almeno due persone che abbiano sviluppato un progetto imprenditoriale nell’ambito di attività di studio o di ricerca scientifica, tecnologica, sociale o umanistica e intendano trasformarlo in un’impresa, oppure startup costituite con dichiarazione di inizio attività a partire dal 1° ottobre 2025.

Le idee progettuali dovranno rientrare in uno dei quattro ambiti previsti dal regolamento: Life Sciences-Medtech, ICT, Cleantech & Energy e Industrial, dimostrando un chiaro collegamento con l’ateneo o l’ente di ricerca di appartenenza.

La finale regionale si svolgerà il 19 ottobre nella Cappella ] del Campus della Scuola Imt Alti Studi Lucca, dove i progetti selezionati saranno valutati da una giuria attraverso la presentazione del business plan e un elevator pitch. I vincitori accederanno di diritto al Premio Nazionale per l’Innovazione, in programma a Bari il 3 e 4 dicembre 2026.

I premi per le migliori idee

Ai primi tre classificati saranno assegnati premi di 5mila, 3mila e 2mila euro. La giuria potrà inoltre attribuire una menzione d’onore al quarto classificato, che accederà anch’esso alla finale nazionale, oltre a tre menzioni speciali dedicate a Innovazione sociale, Imprenditoria femminile e Climate Change.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Innovazione / Clara D'Acunto

L'aeroplano di carta più grande del mondo: l'Università di Pisa conquista il Guinness dei primati

Gli studenti di Ingegneria hanno costruito a mano, solo con carta e colla, un veivolo da record: con un’apertura alare di 20,04 metri, 7 metri di lunghezza, è riuscito a volare per ben 59 metri

Innovazione / Redazione

La mano robotica che sente il movimento: la super protesi creata dalla Sant'Anna di Pisa

I ricercatori hanno messo a punto una nuova tecnologia che ripristina le sensazioni nelle persone amputate grazie a magneti impiantati nei muscoli residui dell'avambraccio

Innovazione / Redazione

Life Sciences: a Pisa nasce il nuovo laboratorio dell'Università e della Fondazione VITA

Formazione, innovazione e tecnologie avanzate al servizio degli studenti e del territorio nel nuovo spazio che comprende un laboratorio chimico-biologico e un’area formativa da 30 postazioni

Innovazione

Innovazione per lo sviluppo rurale. Una Toscana moderna, competitiva e sostenibile

Innovazione

Facilitazione digitale e AI: la nuova sfida per la pubblica amministrazione

Innovazione

Connettività mobile, Toscana e Governo firmano un memorandum contro il digital divide

Innovazione

Toscana Futuro Digitale, la Toscana investe sulle competenze digitali e sulla connettività

Innovazione

Facilitazione digitale per lavoro e sanità: la Toscana rafforza la rete dei servizi

Innovazione

Quando il digitale incontra l'ironia: Ubaldo Pantani protagonista a Firenze

I più popolari su intoscana

Ambiente / Redazione

Bonifiche dei siti contaminati, la Toscana super il target del Pnrr: 7 gli interventi per 35 milioni di euro

Ambiente / Costanza Baldini

La rivoluzione verde parte da Pistoia con il progetto didattico “Persone, piante e città”

Musica / Redazione

Festival au Désert 2026, il deserto incontra l’Europa nel cuore del parco delle Cascine

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.