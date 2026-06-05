Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Storie/

Stefania Sandrelli compie 80 anni, auguri alla stella del cinema italiano nata in Versilia

L’attrice viareggina vanta una carriera di successi che l’hanno resa icona per femminilità e talento. Lanciata da Germi, ha lavorato con Scola, Bertolucci, Comencini, Virzì e Sorrentino

/ Clara D'Acunto
Stefania Sandrelli in Partenophe di Sorrentino

Lo sguardo sognante, i modi naturalmente sensuali, un’eleganza innata: è Stefania Sandrelli, icona del cinema italiano di ogni epoca, che il 5 giugno compie 80 anni, quasi lo stesso giorno della Repubblica italiana. Nata a Viareggio nel 1946, inizia giovanissima a calcare scene e frequentare set, incantando per bellezza e carisma.

Una diva che non invecchia, perché restare sempre giovani, anche a 80 anni, è un talento. Sandrelli ce l’ha, negli occhi e nei modi, nella sua capacità rara di “stupirsi sempre, altrimenti si smette di vivere”, come dice spesso. Leggera e ironica, i successi raccolti nei lunghi anni di carriera non hanno scalfito queste virtù.

Per celebrarla, Rai Cultura gli dedica la programmazione, riproponendo lo speciale “Stefania Sandrelli dal 1963 al 2000”, in onda su Rai Storia. Nel documentario,  l’attrice si sofferma su alcuni momenti salienti della sua vita e della sua carriera con immagini di repertorio e le parole che le hanno dedicato Pietro Germi, che la lanciò, e Luciano Salce.

Una vita di successi

Nata nel 1946 a Viareggio, a quindici anni vince il titolo di Miss della città della Versilia. Paolo Costa, fotografo per il settimanale Le Ore, le dedicò un servizio e da lì cominciò tutto. A sedici anni inizia a lavorare nel cinema, prima con piccole parti come in “Gioventù di notte” e “Il federale”, ma il successo arriva con Pietro Germi che la volle per “Divorzio all’italiana”. In quel film venne notata da Gino Paoli con cui iniziò una storia d’amore tormentata. Nel 1964 nasce Amanda, ma la loro relazione si chiude nel 1968.

La carriera della Sandrelli è in ascesa. Recita in film di successo come “C’eravamo tanto amati”, “Il conformista” e “Quelle strane occasioni”. In “Novecento” lavora con Gerard Depardieu con cui ha una relazione che manda in crisi il suo matrimonio con Nicky Pende, da cui ha avuto il figlio Vito.

Dopo gli anni 80, Stefania Sandrelli esplora il cinema erotico con Tinto Brass in “La Chiave” (1983) e in “Prosciutto, prosciutto” di Bigas Luna, nel 1992. Cambia genere e si sposta verso le pellicole d’autore, commedie leggere e anche serie tv. Generi diversi che spiegano anche come la sua scelta di non farsi imprigionare in un ruolo sia stata vincente.

Ha lavorato con Scola, Bertolucci, Comencini, Virzì e Sorrentino, attraversando decenni con una legerezza che non è superficialità, ma con l’intelligenza di non prendersi mai sul serio. Un’attrice che è ancora capace di cavalcare l’evoluzione dell’immaginario popolare incarnando sempre una femminilità libera, naturale, mai artefatta. Forse il segreto del suo successo è proprio lì: essere sempre fedeli alla propria natura.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Redazione

Benvenuto a casa, Nik: a Siena la presentazione del libro di Nicholas Ori

Giovedì 11 giugno l'evento alle Papesse con la casa editrice Sillabe. Il volume arriverà anche a Firenze, Massarosa e Livorno

Storie / Marta Mancini

Graziana Grassini nominata Cavaliere della Repubblica: la "scienziata emozionale" del vino premiata a Grosseto

L'enologa ha ricevuto una delle onorificenze più alte dello Stato. Nel settore enologico il titolo è andato a meno di cinque donne

Storie / Ilaria Giannini

Cavaliere del Lavoro: Mattarella nomina il fiorentino Carlo Lastrucci, presidente di Powersoft

L'industriale toscano dal 1998 è a capo dell'azienda leader nella progettazione e produzione di sistemi di amplificazione audio, presente in 80 paesi

Storie

Storie di Sport. Leonardo Deplano: dettagli da limare e sguardi al futuro, la maturità di un velocista puro

Storie

Nicholas Ori, un talento tutto toscano: dalla canzone anti-depressione al Piccolo Principe

Storie

Tramonto, la strage di via dei Georgofili: volti, immagini e ricordi della notte più buia di Firenze

Storie

Gianni De Magistris: l'uomo dei record

Storie

Camaiore, la storia di tre donne e il sapore del passato

Storie

Storie di Sport. Crishan Kalugamage: il lanciatore di Lucca che sfida i giganti del cricket

I più popolari su intoscana

Salute / Redazione

Sanità toscana promossa dal Mes: il 71% degli indicatori è stabile o in miglioramento

Attualità / Redazione

Terremoto e beni artistici, sulla Montagna Pistoiese la prima esercitazione specifica in Italia

Cultura / Redazione

Ritratto d’artista, a Firenze la mostra di Federico Maria Sardelli

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.