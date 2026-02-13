Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Salute/

StomyCraft, il videogioco che aiuta i bambini del Meyer a convivere con la stomia

Un videogioco ispirato a Minecraft entra in chirurgia pediatrica: aiuta i bambini portatori di stomia e le loro famiglie a riconoscere i segnali del corpo, scegliere i cibi giusti e vivere l’ospedale come uno spazio di relazione

/ Redazione
Al Meyer i piccoli pazienti imparano a gestire la stomia giocando

Imparare a gestire la stomia grazie ad un videogioco. È il senso del progetto StomyCraft, che in questi giorni è entrato in uso nel reparto di chirurgia pediatrica dell’ospedale Meyer di Firenze: i piccoli pazienti hanno a disposizione una postazione pc dedicata proprio allo speciale videogioco, ispirato al famosissimo Minecraft.

L’iniziativa è nata dalla collaborazione di un team multidisciplinare del Meyer insieme alla Federazione associazioni incontinenti e stomizzati (Fais Odv). I bambini portatori di stomia, a cui è dedicato StomyCraft, sono i piccoli che hanno subito un intervento chirurgico per collegare un “sacchettino” all’apparato intestinale e consentire così l’uscita all’esterno del materiale organico.

La stomia pediatrica in Italia

Sebbene non esista un registro ufficiale, si stima che in Italia siano numerosi i pazienti pediatrici portatori di stomia .

Al Meyer, questo bisogno riguarda i bambini che necessitano di una stomia, in modo temporaneo o permanente, principalmente a seguito di interventi chirurgici legati a patologie oncologiche, malattie infiammatorie intestinali, traumi o sepsi. Per questi piccoli pazienti, il Meyer, insieme a FAIS, si impegna a promuovere percorsi di informazione e prevenzione, utilizzando strumenti innovativi, come la “gamification”, per sostenere la consapevolezza della malattia e migliorare la loro qualità di vita.

Il videogioco che insegna divertendo

La dinamica del videogioco prevede che durante la partita ai bambini vengano proposti diversi alimenti che possono scegliere se mangiare o meno: se mangeranno un cibo adatto alla loro condizione riceveranno dei bonus, in alternativa perderanno punti. In questo modo, giocando, il paziente familiarizza sempre più con i cibi adatti alla sua condizione e impara a riconoscere i segnali del proprio corpo e a capire quando il sacchettino è pieno ed è arrivato il momento di cambiarlo.

Il gioco è pensato anche per i familiari, che spesso sono anche i caregiver del bambino: anche per loro la gamification diventa strumento di apprendimento attivo, per imparare la gestione della quotidianità attraverso il gioco.

Fondamentale è l’aspetto relazionale: il gioco diventa un terreno comune dove interagire con altri bambini che condividono le stesse sfide, abbattendo il senso di isolamento e favorendo il confronto tra pari.

L’utilizzo del computer e di StomyCraft è aperto a tutti i piccoli degenti dell’ospedale che desiderino un momento di svago, favorendo così la socializzazione tra i bambini del Meyer. Ai partecipanti viene consegnata, inoltre, una serie di gadget, che comprende un cappellino e una speciale miniatura stampata in 3D di un personaggio StomyCraft portatore di stomia.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Salute / Redazione

Malattie rare, Telethon premia la ricerca toscana: 239mila euro per Stella Maris e Cnr

Finanziato il progetto della ricercatrice Laura Baroncelli per migliorare la qualità della vita delle persone affette dal deficit congenito del trasportatore della creatina, che causa disabilità intellettiva e difficoltà motorie

Salute / Redazione

Sanità, all'ospedale San Giuseppe di Empoli il robot Da Vinci entra in sala operatoria

Avvio alla chirurgia robotica assistita. Già utilizzato in tre interventi di chirurgia urologica  e due di chirurgia generale. Da adesso al via anche quelli di ginecologia e, dall’ultima settimana di febbraio, a quelli di otorinolaringoiatria

Salute / Redazione

Sanità territoriale, Monni visita la centrale del 116117: i dati del 2025

L'assessora al diritto alla salute in visita alla centrale operativa: “Il servizio crescerà ancora, fondamentale per alleggerire il 112”

Salute

Sanità di prossimità, Monni visita la centrale operativa del 116117

Salute

Ospedali più efficienti e tecnologici: la Toscana presenta un piano di investimenti da 210 milioni di euro

Salute

Sanità territoriale: in arrivo una nuova Casa di comunità Hub a San Giovanni Valdarno

Salute

112, il numero che fa la differenza: cinque anni di interventi in Toscana

Salute

A scuola di cardioprotezione, "Giovanisicuri" fa tappa all'Istituto Calamandrei di Sesto Fiorentino

Salute

Una nuova sede per il Centro regionale accessibilità a Prato. Giani e Spinelli: "Rilanciare l'abbattimento delle barriere"

I più popolari su intoscana

Attualità / Redazione

In Toscana cade la neve sull’Abetone e sull’Amiata, nell’Aretino e in Lunigiana

Attualità / Redazione

Addio a don Luigi Sonnenfeld il “prete operaio” di Viareggio

Storie / Chiara Bianchini

Ex cinema che rinascono: la cultura riaccende i borghi della Toscana

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.