Vento e mareggiate: codice giallo sulla costa centro-nord e l’Arcipelago toscano

Mareggiata

Ancora allerta meteo in Toscana. L’ondata di maltempo va migliorando sul territorio regionale e le piogge sono in via di esaurimento ma continua a farsi sentire l’effetto del vento che, tra oggi e domani, continuerà a soffiare con raffiche fino a 70-80 km/h o localmente superiori sull’Arcipelago e sulla costa centrale.

L’allerta valida fino alle 12 di domani

Per questo la Sala operativa della Protezione civile regionale ha esteso l’allerta gialla per vento forte e mareggiate.

Per le mareggiate il codice giallo resterà in vigore su costa centro-nord e isole fino alle 12 di domani, venerdì 13 febbraio, mentre l’estensione per il vento riguarderà, sempre fino alle 12 di domani, la costa centrale e l’Arcipelago.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare, a seconda del rischio, si trovano all’interno della sezione Allerta meteo del sito della Regione Toscana.