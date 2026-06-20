Vicopisano, salvati 60 gatti: blitz nella casa invasa da sporcizia e rifiuti. Adozioni possibili dopo le cure

Gatti salvati a Vicopisano ph. Comune Vicopisano

Un appartamento dell’orrore a Vicopisano, invaso da sporcizia, escrementi e rifiuti vari. Un luogo terribile dove vivevano al buio circa 60 gatti, alcuni appena nati. La Polizia municipale del Comune e quella provinciale hanno messo fine a questo incubo intervenendo nell’abitazione lo scorso 19 giugno, autorizzati dagli organi competenti.

L’intervento è stato possibile grazie alle segnalazioni di alcuni cittadini, allertati dall’odore acre. Gli agenti e gli operatore delle guardie zoofile, appena entrati in casa, con mascherine e guanti, hanno trovato una situazione spaventosa. La casa versava in condizioni igieniche pessime e alcuni gatti erano purtroppo deceduti per la mancanza di cure minime. Già dal primo sopralluogo è emerso che gli animali avevano vissuto a lungo soli e privi di cibo.

Nella giornata di venerdì sono stati messi in salvo dalle guardie zoofile del Nucleo Operativo Guardia Rurale Ausiliaria di Pisa la maggior parte dei gatti, quelli che risultavano più sofferenti e in pericolo di vita. Sabato sono stati recuperati tutti gli altri. Gli animali sono stati prelevati e affidati al gattile di Lajatico.

Gatti salvati a Vicopisano 1 ph. Comune Vicopisano

“Ringraziamo di cuore tutte le associazioni, come Gatti Mammoni, Amici a Quattro Zampe e AGAP, Associazione Gattofili Pisani, e le numerose persone che si sono offerte fin da subito di ospitare i gatti – dichiara la vicesindaca Fabiola Franchi – I veterinari e le guardie zoofile ci hanno spiegato che gli animali devono per ora restare tutti insieme, anche perché alcuni cuccioli sono piccoli e vengono allattati dalle mamme”. Il Comune si farà carico delle spese veterinarie “e degli interventi più urgenti per la cura degli animali, secondo le necessità indicate dal gattile. Alcune associazioni del territorio hanno inoltre annunciato l’intenzione di avviare una raccolta fondi a sostegno: i dettagli saranno diffusi non appena disponibili.”

Una volta che i gatti saranno stati curati, censiti, vaccinati e dichiarati in salute, sarà possibile adottarli: sulle modalità verrà data opportuna comunicazione dall’amministrazione comunale. “Sono bastate poche carezze, durante il salvataggio, per percepire le loro fusa e il desiderio di attenzioni e di affetto”, fanno sapere dal Comune.

Gatti salvati a Vicopisano 2 ph. Comune Vicopisano

Un ringraziamento agli agenti delle varie forze che hanno salvato gli animali da morte certa arriva dall’assessora alla Polizia Municipale, Valentina Bertini: “Ringrazio anche le tantissime persone che, fin dal primo istante, hanno espresso il desiderio di aiutare e di adottare questi gatti. Da questa vicenda usciamo con grande amarezza, ma anche con la consapevolezza della straordinaria umanità che abbiamo incontrato”.