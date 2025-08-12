81 anni dall’eccidio di Sant’Anna di Stazzema, Mattarella: “Pungolo per respingere la violenza”

Il 12 agosto del 1944 si compì a Sant’Anna e nelle frazioni di Stazzema un eccidio tra i più sanguinosi ed efferati della Seconda Guerra Mondiale: furono trucidate 560 persone, molti bambini. Le celebrazioni per l’81esimo anniversario della strage hanno accolto autorità, delegazioni e cittadini e, come ogni anno, sono state un momento non solo celebrativo, ma di riflessione sul presente.

Il messaggio inviato dal presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sottolinea proprio come l’attualità rievochi la ferocia del passato. “Uno spaventoso calvario – commenta il Capo dello Stato ricordando l’eccidio – divenuto simbolo degli orrori delle guerre, della logica di annientamento delle SS, delle disonorevoli ed esecrabili complicità fasciste. La Repubblica riconosce in questo luogo di martirio, in questo sacrario civile, una delle sue più profonde radici. Dall’abisso del dolore e della sofferenza la comunità di Stazzema e, con essa, l’Italia intera, hanno trovato le forze per riscattare la disumanità degli oppressori, per edificare su basi nuove la dignità delle persone, la libertà per tutti, la democrazia, la pace.

La memoria è la condizione che tiene unite le generazioni nel progredire dell’identità di un popolo, tiene vigili le coscienze perché violenza, odio, volontà di dominio non abbiano a prevalere”.

Quindi la riflessione sul presente: “Oggi le guerre tornano a gettare le loro ombre spettrali, con la ferocia che la storia già ci aveva mostrato e che speravamo per sempre dissolta. L’eccidio di Stazzema, la ferita indelebile impressa nella nostra storia, rappresenta un pungolo per richiamare alla responsabilità di respingere la violenza dell’uomo contro l’uomo, per costruire convivenza, rispetto del diritto fra eguali. La centralità della persona umana e il valore della comunità in cui vive sono il lascito esigente di chi ha vissuto gli orrori e lavora per ricostruire”.

Un messaggio che ha aperto le celebrazioni a cui ha partecipato anche il presidente della Regione Eugenio Giani, che nel suo intervento ha ribadito l’impegno per la pace: “Con la nostra testimonianza vogliamo lanciare un grido di pace verso quei luoghi dove ancora si consumano oggi genociti e crimini di guerra, come quelli del governo Netanyahu nella Striscia”. Lo ripete il sindaco di Sant’Anna di Stazzema Maurizio Verona, quando stigmatizza l’assenza anche quest’anno alle commemorazioni di Sant’Anna del governo – “assente qui come in Medio Oriente a Gaza” dice – ed invita “a non essere indifferenti di fronte alla cancellazione del popolo palestinese”.

“Il futuro è la memoria, come ci ha ricordato il presidente della Repubbblica Mattarella – sottolinea ancora Giani – E’ con la memoria che si costruiscono gli anticorpi di coscienza e conoscenza per evitare di ripetere quello che è stato”. . “I latini – ricorda – dicevano che la pace si costruisce con le armi e con la guerra. Padre Ernesto Balducci ci insegna che se vuoi davvero la pace, occorre preparare la pace: si vis pacem para pacem”.

Eugenio Giani e Silvia Salis a Sant’Anna di Stazzema – © Pagina Instagram Eugenio Giani

A tenere l’orazione ufficiale, quest’anno, la sindaca della città di Genova, Silvia Salis, chiamata dal sindaco di Stazzema e presidente dell’Istituzione Parco nazionale della Pace di Sant’Anna, Maurizio Verona. Genova, infatti, come Sant’Anna, è Medaglia d’oro al valor militare.

Nel suo intervento, la sindaca ha sottolineato di essere “in questo luogo sacro, non per ricordare. Sono qui per non dimenticare. Non è la stessa cosa. Ricordare è un’azione che appartiene alla mente. Non dimenticare appartiene anche al cuore”. E ha aggiunto che “siamo qui per scegliere. Scegliere da che parte stare”.

Nella sua orazione, la sindaca ha invitato a non dire che “non è più tempo di parlare di fascismo. Il fascismo è un mutaforma. Non si distrugge facilmente. Il fascismo si traveste da hashtag e meme. Ma è sempre lui: il volto dell’odio travestito da protezione. È quando la politica smette di essere servizio e diventa culto della personalità”. Per questo, ha proseguito Salis, “Sant’Anna non è finita nel 1944. Sant’Anna continua a vivere oggi. Ogni volta che diciamo: io ci sono. Io non dimentico. Io resisto. Perché oggi la Resistenza non è finita. Oggi si resiste ogni volta che si combatte l’odio, la disuguaglianza, il razzismo, il negazionismo, l’indifferenza verso chi soffre, la violenza sulle donne, l’abbandono delle periferie, il silenzio verso le guerre lontane e verso quelle vicine, verso chi affama e massacra bambini. Oggi resiste chi ha il coraggio di pensare con la propria testa. Chi non si gira dall’altra parte. Chi sceglie il noi, non l’io. E allora io lo dico chiaramente: Non c’è spazio per il fascismo nella nostra Repubblica. Non c’è spazio per l’indifferenza nella nostra umanità”.