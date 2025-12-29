900mila euro dalla Regione per la rigenerazione commerciale, Giani e Marras: “Sostegno alle comunità locali”

Mercato Sant’Ambrogio ph.Profilo Facebook mercato di Sant’Ambrogio

La Regione ha promosso attraverso Sviluppo Toscana un bando dedicato alla Rigenerazione Commerciale, per il quale sono stati ammessi a finanziamento 27 progetti, secondo la graduatoria recentemente pubblicata.

Il bando, che vede un contributo complessivo concesso di 903 mila euro, ha lo scopo di rivitalizzare aree urbane particolarmente fragili, soggette a rarefazione o desertificazione commerciale e spopolamento, attraverso la creazione di nuovi percorsi di sviluppo, con premialità per i Comuni della cosiddetta Toscana diffusa.

La Regione Toscana è a fianco dunque di quei Comuni che hanno individuato dei progetti localizzati sul proprio territorio, con un contributo a fondo perduto del 60%, calcolato sull’intero progetto dall’importo massimo di 70 mila euro.

“Questo bando è la dimostrazione di quel rapporto diretto che vogliamo aver con tutti i territori della Toscana diffusa- ha detto il presidente della Regione Eugenio Giani – E’ per questo che siamo orgogliosi di investire nei progetti che arrivano dai singoli Comuni per la rigenerazione di attività commerciali e artigianali e per il recupero di spazi. Siamo convinti che tutto questo crea cultura e senso di comunità, contro lo spopolamento e l’abbandono dei piccoli centri”.

“Il sostegno delle attività economiche calibrato sulle esigenze specifiche espresse dai Comuni di tutta la Toscana è un modello particolarmente efficace che come Regione siamo lieti di adottare, anche perché già in passato ha dato buoni risultati nel favorire la rinascita e lo sviluppo delle comunità locali- ha detto l’assessore alle Attività produttive Leonardo Marras- Questo significa non solo il recupero di spazi vuoti e abbandonati, ma anche la rinascita di un dinamismo del tessuto sociale ed economico che è un antidoto naturale al degrado e all’insicurezza urbana”.