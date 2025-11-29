Prima neve all’Abetone: il 29 e 30 novembre riapre il consorzio sciistico

Snowboard all’Abetone

L’Abetone torna a essere il cuore della stagione invernale toscana: con la riapertura ufficiale del consorzio sciistico, il comprensorio si prepara ad accogliere sciatori e appassionati della neve con impianti rinnovati, piste perfettamente innevate e nuovi servizi dedicati a famiglie e sportivi.

In questi giorni è arrivata la prima neve a imbiancare le piste. Un primo accenno di inverno, dopo settimane con temperature decisamente elevate, che ha già messo di buon umore gli impiantisti delle società aderenti al Consorzio.

“Nei giorni scorsi – fanno sapere gli impiantisti abetonesi – si sono concluse tutte le azioni propedeutiche alle aperture: collaudi, prove di soccorso, verifiche sugli impianti di innevamento. Adesso tutto è davvero pronto e si comincia a sentire aria d’inverno. L’apertura ufficiale è prevista per le feste dell’8 dicembre, ma come sempre potremo aprire anche prima, se ci saranno le condizioni. Le previsioni annunciano neve per il fine settimana, oltre che una sensibile diminuzione delle temperature, cosa che ci permetterebbe di mettere in funzione i cannoni e di produrre un primo fondo di neve sulle nostre piste”.

Dopo mesi di lavori e programmazione, il territorio ritrova così uno dei suoi motori turistici più importanti, fondamentale per l’economia locale e per l’offerta sportiva dell’intero Appennino.

Gli impianti aperti il 29 e 30 novembre

Zona Ovovia Telecabina ovovia e tappeto baby con le piste Zeno 3 e Stadio da slalom.

Zona Val di Luce seggiovia Passo di Annibale (fino alla stazione intermedia), seggiovia Monte Gomito e campi scuola (Abetina e Sprella) con le rispettive piste. Collegamenti attivi: Ovovia/Val di Luce e rientro.

Skipass € 36.00 giornaliero.

Gli impianti rimarranno aperti anche nel corso della prossima settimana.

Conto alla rovescia per i Black Days 2025. Il 28, 29 e 30 novembre solo on line alla sezione Shop on line, potrete acquistare a prezzi scontati giornalieri feriali e festivi, i carnet nominativi da 4 giorni e lo stagionale 2025/2026.

