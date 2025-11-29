Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Prima neve all’Abetone: il 29 e 30 novembre riapre il consorzio sciistico

Grazie all’arrivo della prima neve riapre il consorzio sciistico Multipass Abetone per la gioia di tutti gli sciatori ele sciatrici toscani

/ Costanza Baldini
Snowboard all’Abetone

L’Abetone torna a essere il cuore della stagione invernale toscana: con la riapertura ufficiale del consorzio sciistico, il comprensorio si prepara ad accogliere sciatori e appassionati della neve con impianti rinnovati, piste perfettamente innevate e nuovi servizi dedicati a famiglie e sportivi.

In questi giorni è arrivata la prima neve a imbiancare le piste. Un primo accenno di inverno, dopo settimane con temperature decisamente elevate, che ha già messo di buon umore gli impiantisti delle società aderenti al Consorzio.

“Nei giorni scorsi – fanno sapere gli impiantisti abetonesi – si sono concluse tutte le azioni propedeutiche alle aperture: collaudi, prove di soccorso, verifiche sugli impianti di innevamento. Adesso tutto è davvero pronto e si comincia a sentire aria d’inverno. L’apertura ufficiale è prevista per le feste dell’8 dicembre, ma come sempre potremo aprire anche prima, se ci saranno le condizioni. Le previsioni annunciano neve per il fine settimana, oltre che una sensibile diminuzione delle temperature, cosa che ci permetterebbe di mettere in funzione i cannoni e di produrre un primo fondo di neve sulle nostre piste”.

Dopo mesi di lavori e programmazione, il territorio ritrova così uno dei suoi motori turistici più importanti, fondamentale per l’economia locale e per l’offerta sportiva dell’intero Appennino.

Gli impianti aperti il 29 e 30 novembre

Zona Ovovia Telecabina ovovia e tappeto baby con le piste Zeno 3 e Stadio da slalom.

Zona Val di Luce seggiovia Passo di Annibale (fino alla stazione intermedia), seggiovia Monte Gomito e campi scuola (Abetina e Sprella) con le rispettive piste. Collegamenti attivi: Ovovia/Val di Luce e rientro.

Skipass € 36.00 giornaliero.

Gli impianti rimarranno aperti anche nel corso della prossima settimana.

Conto alla rovescia per i Black Days 2025. Il 28, 29 e 30 novembre solo on line alla sezione Shop on line, potrete acquistare a prezzi scontati giornalieri feriali e festivi, i carnet nominativi da 4 giorni e lo stagionale 2025/2026.

Abetone

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Nuovo Lotto Volàno alle Scotte: Giani e Monni in visita al cantiere, completato l’ultimo piano

Completato l’ultimo piano del nuovo edificio: il cantiere simbolo del Masterplan delle Scotte entra nella fase decisiva. Il Lotto Volàno prende forma: 51 milioni di investimento per rinnovare senza fermare l’ospedale senese

Attualità / Chiara Bianchini

Savino Del Bene, ritorno europeo da grande squadra: Alba Blaj travolta 3-0

A Scandicci serata perfetta: ritmo, profondità e un muro insuperabile. Ruddins MVP. Gaspari: “Adesso testa a Macerata, dieci giorni decisivi per la stagione”

Attualità / Redazione

Sciopero nazionale delle giornaliste e dei giornalisti: il 28 novembre la mobilitazione per il rinnovo del contratto

Pubblichiamo il comunicato sindacale della FNSI-Federazione nazionale stampa italiana. La redazione di Intoscana aderisce alla giornata di astensione

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

Attualità

Festa della Toscana: un ponte per la pace e per i diritti

Attualità

Violenza di genere: in Toscana 9 femminicidi nel 2024, aumentano i codici rosa

Attualità

Parità di genere: dalla Toscana un modello di autonomia grazie ai Fondi europei

Attualità

Toscana, la nuova Giunta regionale: ecco tutte le deleghe

Attualità

La salute delle donne: una mattinata per dire ‘Io non odio’

I più popolari su intoscana

Viaggi / Clara D'Acunto

L’autunno colora la Toscana, cinque percorsi tra natura e sapori

Attualità / Redazione

Meteo, allerta arancione in Toscana per vento forte, mareggiate e temporali

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.