Allerta meteo: codice giallo in Toscana per vento e mareggiate

L’allerta è valida per lunedì 16 febbraio in particolare sulla costa, le aree sud-occidentali della Regione e l’Appennino tosco-romagnolo

/ Redazione
Mareggiata

Vento forte e mareggiate in arrivo sulla Toscana. Per la giornata di lunedì 16 febbraio la Sala operativa della Protezione civile regionale ha emesso un’allerta meteo con codice giallo per vento e mareggiate, con particolare riferimento alla costa, alle aree sud-occidentali della regione e ai versanti orientali dell’Appennino tosco-romagnolo.

Vento e mareggiate dall’Appennino alle isole

Nel dettaglio, l’allerta per vento scatterà dalle ore 9 alle 14 sulla costa e sui rilievi appenninici al confine con l’Emilia-Romagna. Dalle ore 13 fino alla mezzanotte il codice giallo interesserà invece la Toscana sud-occidentale e le isole, comprendendo l’intero tratto costiero dell’Etruria e la zona dell’Ombrone.

Per quanto riguarda le mareggiate, l’allerta gialla sarà in vigore dalle ore 13 fino alla mezzanotte di lunedì e interesserà le isole e tutta la fascia costiera.

Per oggi sono previsti forti venti occidentali: prima Libeccio, poi Maestrale, in particolare su Arcipelago, gran parte delle zone costiere, sulle colline limitrofe e nelle aree sottovento ai versanti orientali dell’Appennino. Il mare sarà molto mosso lungo tutte le coste e localmente agitato al largo.

Ulteriori dettagli e consigli sui comportamenti da adottare in base al livello di rischio sono disponibili nella sezione “Allerta meteo” del sito della Regione Toscana.

