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Andrea Bocelli canta per il Papa a Castel Gandolfo: il coro con 170 giovani nel segno di San Francesco

L’iniziativa è promossa dalla sua Fondazione e riunisce bambini provenienti da contesti fragili e svantaggiati di alcune realtà del mondo come Uganda, Gerusalemme e Napoli

/ Redazione
L’esibizione di Andrea Bocelli al Giubileo di Elisabetta II – © FB Andrea Bocelli

Il maestro Andrea Bocelli canterà per Papa Leone XIV il prossimo 29 luglio al Borgo Laudato sì di Castel Gandolfo. L’artista sarà accompagnato,nel “Cantico della pace”, per gli 800 anni dalla morte di San Francesco, da circa 170 giovani coristi, tra i 6 e i 18 anni, che partecipano all’evento globale “Abf Voices of”.

L’iniziativa promossa dalla Fondazione Andrea Bocelli riunisce bambini provenienti da contesti fragili e svantaggiati di alcune realtà del mondo come Uganda, Gerusalemme e Napoli. L’esibizione suggestiva si terrà nel borgo di 55 ettari voluto da Papa Bergoglio ispirato al Cantico di San Francesco.

Andrea Bocelli ha già cantato per Papa Prevost nello scorso settembre, proprio per l’ianugurazione del Borgo Laudato Si’. Ma non è certo la prima volta che l’artista toscano, uno dei cantanti più famosi al mondo, si è esibito per un Papa in Vaticano. Diverse le sue appparizioni in eventi con Papa Bergoglio in tutto il mondo, come a Philadelphia nel 2015, in occasione dell’incontro mondiale delle famiglie, e a Dublino nel 2018.

In Toscana, Bocelli canta a Lajatico

Prima di Castel Gandolfo, Bocelli è stato impegnato a a Lajatico con la 21ª edizione del Teatro del Silenzio, l’anfiteatro naturale creato proprio dall’artista. Sul palco si è esibito anche il figlio, Matteo Bocelli in un dialogo musicale tra padre e figlio, unendo tradizione e nuove sonorità.

L’occasione è anche la celebrazione dei trent’anni di “Romanza”, l’album pubblicato nel 1996 che ha segnato la sua consacrazione internazionale. Il disco contiene brani entrati nella storia della musica italiana e mondiale, come “Time to Say Goodbye”, “Vivo per lei”, “Il mare calmo della sera”, “Vivere” e “Miserere”.

“Romanza” conserva un primato assoluto: è il disco più venduto di tutti i tempi realizzato da un artista italiano.

Teatro del Silenzio a Lajatico

 

 

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