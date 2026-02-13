Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

Antonio Arrighi è il nuovo presidente del Consorzio di tutela dei vini dell’Elba

L’assemblea dei soci ha rinnovato l’intero consiglio di amministrazione. Tra le priorità della nuova governance la promozione dei vini elbani sui mercati nazionali e internazionali

/ Marta Mancini
Antonio Arrighi - © R. Ridi

Si apre una nuova fase per la viticoltura elbana: Antonio Arrighi, titolare dell’omonima azienda agricola di Porto Azzurro, è stato eletto presidente del Consorzio di tutela dei vini dell’Elba, durante l’assemblea che si è tenuta lo scorso 14 gennaio. Con il fine di valorizzare le eccellenze enologiche dell’isola, i soci hanno inoltre votato Lorenzo Signorini dell’azienda agricola Cecilia come vicepresidente.

L’assemblea ha rinnovato l’intero consiglio di amministrazione, affidando al nuovo presidente Arrighi e al vicepresidente Signorini il compito di guidare un Consorzio che oggi riunisce 19 produttori e una produzione complessiva di circa 500.000 bottiglie annue.

Importanti i prossimi obiettivi della governance, tra questi: il rafforzamento della struttura consortile, la promozione dei vini dell’Elba sui mercati nazionali e internazionali e il riconoscimento ufficiale presso il Ministero dell’Agricoltura.

La storia della viticoltura elbana

L’Elba ha una storia millenaria per quanto riguarda la viticoltura. Le origini risalgono all’epoca etrusca e si consolidano con la dominazione romana. Nei secoli, le pendici dell’isola hanno ospitato vitigni autoctoni e internazionali, dando vita a vini dalla personalità unica, plasmati dal terroir dell’arcipelago. Basti pensare che nell’Ottocento l’Elba era uno dei principali produttori di uva bianca della Toscana.

I vini dell’Elba

La moderna denominazione di origine nasce nel 1967 con l’approvazione del disciplinare della DOC Elba. Nel 2011 arriva poi un primato di assoluto prestigio: l’Elba Aleatico Passito ottiene la DOCG, diventando la prima denominazione di origine controllata e garantita dedicata all’Aleatico in Italia – primato che mantiene tuttora – nonché l’unica DOCG di vino dolce della Toscana.

L’autenticità dell’Aleatico elbano

L’associazione dei produttori dei vini DOC dell’isola d’Elba nasce il 6 aprile 1987 da un gruppo di viticoltori elbani. La costituzione del Consorzio di Tutela, avvenuta il 29 aprile 1987, risponde a un’esigenza profondamente sentita dai produttori dell’isola: preservare l’autenticità dell’Aleatico elbano. In quegli anni, infatti, la tradizione del passito – ottenuto da uve mature lasciate appassire al sole, con rese bassissime – rischiava di essere soppiantata da vini liquorosi fortificati, prodotti da uve non necessariamente provenienti dal territorio. L’Aleatico, all’epoca, non godeva ancora della denominazione di origine.

Grazie all’impegno dei produttori, l’Aleatico Passito dell’Elba ha ottenuto nel 2011 la DOCG, decretando il trionfo della tradizione.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Storie / Redazione

Un archivio comune per custodire la memoria dell'Isola d'Elba: album e foto per condividere passato e futuro

Tanti elbani hanno risposto all'appello della Fondazione, donando ricordi di famiglia che raccontano come è cambiato il territorio. Un confronto fra ieri e oggi che coinvolge anche gli studenti

Enogastronomia / Marta Mancini

Vini appenninici: dai territori marginali nascono nuove prospettive

Francesco Saverio Russo, comunicatore e divulgatore enoico, è il direttore tecnico di Appenninia: "Il vino non è solo un prodotto, è uno strumento che aiuta i giovani a rimanere in questi luoghi"

Enogastronomia / Redazione

Dalle isole alle montagne, i vini di frontiera della Toscana raccontano i territori

Dodici etichette eroiche protagoniste dell'evento organizzato da Anci Toscana il 6 febbraio a Firenze in occasione di “Fuori di Taste”  

Made in Toscana

Viaggio all'Elba: economia, turismo e promozione

Viaggi

E via andare: Isola d'Elba

Viaggi

Un'altra estate all'Isola d'Elba, Porto Azzurro si racconta

Enogastronomia

Vino, le nuove annate si presentano: sfide e strategie del modello Toscana

Enogastronomia

Appenninia Wine Festival, in un calice le produzioni d'altura

Enogastronomia

I viticoltori eroici fanno sistema: nascerà il Distretto dei produttori di frontiera

Enogastronomia

Viareggio e la Versilia oltre il mare: storie di eccellenza agricola

Enogastronomia

I vini d’Appennino in pista all’Autodromo del Mugello

Enogastronomia

Il futuro dell’agricoltura sostenibile, crescono i distretti biologici della Toscana

I più popolari su intoscana

Cultura / Costanza Baldini

L’arte “rovesciata” del tedesco Georg Baselitz in mostra al Museo Novecento

Attualità / Redazione

In Toscana cade la neve sull’Abetone e sull’Amiata, nell’Aretino e in Lunigiana

Attualità / Redazione

Addio a don Luigi Sonnenfeld il “prete operaio” di Viareggio

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.