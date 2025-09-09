Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

“Appunti di viaggio” fa tappa ad Alberese: escursione e degustazione di prodotti tipici locali

L’appuntamento di sabato 13 settembre propone un connubio tra enogastronomia locale e la natura lussureggiante del Parco della Maremma, con un’escursione e poi degustazione di prodotti tipici toscani a chilometro zero

/ Redazione
russo

Dopo il successo dell’evento di Scarlino “Appunti di viaggio” fa tappa ad Alberese, per una splendida escursione nel Parco della Maremma e una degustazione, un brunch, a base di prodotti locali alla Bottega maremmana.

Appunti di viaggio è il un nuovo format ideato da Confesercenti con il contributo della Camera di commercio attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Si tratta di una serie di eventi (tre in totale) che uniscono la natura e la cultura con il buon cibo.

L’appuntamento di sabato 13 settembre, propone un connubio tra enogastronomia locale e la natura lussureggiante del Parco della Maremma, con un’escursione e poi degustazione di prodotti tipici toscani a chilometro zero.

“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa di Confesercenti per far scoprire al meglio il nostro territorio e le nostre specialità – afferma Anthony Russo titolare della Bottega maremmana -. Si tratta di una passeggiata, che avrà inizio alle 10 di mattina e al termine è prevista una degustazione alla nostra Bottega maremmana dove offriamo prodotti biologici e a chilometro zero. In alcuni casi addirittura fatti dalle aziende che si trovano all’interno del Parco della Maremma”.

Ad accompagnare gli escursionisti in un percorso adatto a tutti, le guide delle Orme.

Il costo per partecipare a escursione, comprensivo di light brunch è di 25 euro (10 euro sotto i 14 anni).

Per prenotare: segreteria@confesercenti.gr.it, 0564 43 88 11, oppure https://visitmaremma.net/appunti-di-viaggio-2025-confesercenti/

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

Vetrina Toscana, collaborazione tra TPT e Gruppi di Azione Locale per valorizzare il progetto

Un modello virtuoso di come le politiche europee di sviluppo rurale possano integrarsi con le strategie regionali di promozione turistica

Enogastronomia / Redazione

Alta cucina, le Stelle di Pietrasanta cucinano per aiutare le associazioni di volontariato

Da venerdì 12 a domenica 14 settembre eventi, assaggi e incontri con chef stellati e non in piazza Duomo e nel chiostro di Sant'Agostino

Enogastronomia / Raffaella Galamini

Vino, le strategie globali del Brunello di Montalcino: non solo States e Canada

Il consorzio punta sempre di più a investire su mercati potenziali come Giappone e Cina e a rafforzare la presenza in Nord America

Enogastronomia

Storie di moderni contadini in cucina: Isola di Capraia

Enogastronomia

Storie di moderni contadini: Fierli, i "Giganti" della Chianina

Enogastronomia

Una nuova cantina e un orto sociale: in Valdera si brinda a un’agricoltura che include

Enogastronomia

Storie di moderni contadini: Paola Ortalda e la chef Maria Probst

Enogastronomia

Alla scoperta della Maremma tra vini, salumi e carni di qualità

Enogastronomia

Viareggio, il nuovo mercato ittico è realtà: tecnologia, filiera corta e memoria del mare

I più popolari su intoscana

Ambiente / Redazione

L’Università di Pisa mette al bando palloncini, plastica e gadget inutili: le linee guida per eventi più sostenibili

Innovazione / Redazione

L’irrigazione nei vigneti è smart contro lo spreco di acqua: l’esperienza della cooperativa Calafata

Viaggi / Redazione

Trent’anni di Tovaglia a quadri: una cena toscana da raccontare in quattro portate

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.