“Appunti di viaggio” fa tappa ad Alberese: escursione e degustazione di prodotti tipici locali

Dopo il successo dell’evento di Scarlino “Appunti di viaggio” fa tappa ad Alberese, per una splendida escursione nel Parco della Maremma e una degustazione, un brunch, a base di prodotti locali alla Bottega maremmana.

Appunti di viaggio è il un nuovo format ideato da Confesercenti con il contributo della Camera di commercio attraverso Vetrina Toscana, il progetto di Regione Toscana e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti e botteghe che utilizzano i prodotti del territorio.

Si tratta di una serie di eventi (tre in totale) che uniscono la natura e la cultura con il buon cibo.

L’appuntamento di sabato 13 settembre, propone un connubio tra enogastronomia locale e la natura lussureggiante del Parco della Maremma, con un’escursione e poi degustazione di prodotti tipici toscani a chilometro zero.

“Abbiamo deciso di aderire all’iniziativa di Confesercenti per far scoprire al meglio il nostro territorio e le nostre specialità – afferma Anthony Russo titolare della Bottega maremmana -. Si tratta di una passeggiata, che avrà inizio alle 10 di mattina e al termine è prevista una degustazione alla nostra Bottega maremmana dove offriamo prodotti biologici e a chilometro zero. In alcuni casi addirittura fatti dalle aziende che si trovano all’interno del Parco della Maremma”.

Ad accompagnare gli escursionisti in un percorso adatto a tutti, le guide delle Orme.

Il costo per partecipare a escursione, comprensivo di light brunch è di 25 euro (10 euro sotto i 14 anni).

Per prenotare: segreteria@confesercenti.gr.it, 0564 43 88 11, oppure https://visitmaremma.net/appunti-di-viaggio-2025-confesercenti/