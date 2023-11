Maltempo, strade come fiumi in piena: stop ai treni tra Pistoia e Prato. Chiusa anche l’A11

Maltempo Toscana - © Pagina Facebook Eugenio Giani

Una notte infernale. Le immagini dei danni del maltempo che arrivano dalla Toscana sono impressionanti. Le strade si sono trasformate in pochi minuti in fiumi in piena portando con sé detriti e auto e tutto ciò che la forza dell’acqua ha trovato lungo il suo potente corso. Oltre mille gli interventi a Campi Bisenzio, Cerreto Guidi, Carmignano, Prato, Montemurlo, Quarrata e tra le province di Pisa e Livorno. Migliaia gli operatori impegnati.

“Non avevamo mai registrato così tanta pioggia in così pochi minuti”, ha scritto sulla propria pagina Facebook il presidente della Regione, Eugenio Giani, impegnato tutta la notte con la protezione civile e in contatto con tutti i sindaci dei comuni colpiti dal maltempo, a monitorare la situazione con aggiornamenti costanti per la popolazione.

Strade franate, carreggiate allagate, linee ferroviarie interrotte hanno reso e stanno rendendo tutt’ora molto difficile la circolazione. Molte scuole sono chiuse, anche l’Università di Firenze ha annullato le lezioni per la giornata di oggi e molte aziende del capoluogo hanno deciso di far lavorare i dipendenti da casa, o di sospendere le attività, per evitare di farli mettere in auto. La raccomandazione per tutti, infatti, è di non mettersi in viaggio se non necessario.

Forti disagi per treni e bus

A causa degli allagamenti è interrotta la circolazione ferroviaria tra Prato e Pistoia. I treni a Firenze si attestano a Prato. Su molte altre linee regionali si stanno verificando ritardi e modifiche al servizio. La circolazione è ancora sospesa tra Vaiano e Prato, in corso l’intervento dei tecnici.

Molte strade risultano inagibili, l’accesso al capoluogo per chi proviene dalla vallata, dal Montalbano e dalle zone di Campi Bisenzio come da Scandicci è molto complicato. Tutto ciò si riflette anche sul trasporto pubblico, varie linee bus del TPL regionale sono deviate o soppresse.

Autolinee Toscane ha istituito una pagina speciale sul proprio sito internet per dare informazioni in tempo reale sui bus del TPL: https://www.at-bus.it/it/emergenzameteo.

Circolazione limitata sulle arterie regionali

Poco prima delle ore 01:00, a seguito dei danni conseguenti alle forti piogge in atto, sulla A11 Firenze-Pisa sono stati chiusi sia il tratto tra Sesto Fiorentino e Prato Ovest verso Pisa, sia il tratto tra Pistoia e il bivio con l’A11 verso Firenze. Oltre a questi, impraticabile anche il tratto tra il bivio con l’A11 e Scandicci verso Roma a causa dell’allagamento di una parte della carreggiata. In mattinata, seppur in condizioni molto difficili, è stato riaperto il tratto dell’A11 tra Prato Est e Prato Ovest. E quello tra Pistoia e Prato Ovest. Resta invece chiuso il tratto Prato Ovest-Prato Est. Prevista la riapertura in tarda mattinata ma ad una sola corsia del tratto in direzione Pisa.

In FiPiLi tratti chiusi per allagamenti tra Bivio SGC FI-LI/A12 Genova-Livorno e Livorno SGC verso Livorno, tra Interporto Toscano est e Lavoria verso Firenze e tra Bivio SGC FI-PI-LI/Diramazione Pisa e Bivio SGC FI-PI-LI/A12 Collesalvetti in direzione “Mare”.

“Da questa notte – ha fatto sapere Autostrade per l’Italia in una nota inviata alle 8 di questa mattina, 3 novembre – il personale del IV Tronco di Autostrade per l’Italia e della controllata Amplia sono al lavoro per ripristinare il prima possibile il tratto interessato”.

Questo il punto sulle altre strade di competenza Anas

Riaperta al traffico questa notte intorno alle ore 3:00 la strada statale 12 “dell’Abetone e del Brennero”, chiusa per l’esondazione del fiume Serchio.

È invece temporaneamente chiusa la strada statale 67 “Tosco Romagnola” per l’allagamento di un sottopasso a Empoli, con deviazioni sul posto.

Sulla strada statale 1“Aurelia” a Viareggio è chiusa la carreggiata in direzione Livorno per caduta alberi, con uscita obbligatoria allo svincolo di Bicchio e rientro a Marina di Torre del Lago.

Resta infine chiusa anche la strada statale 62 “della Cisa” nel comune di Pontremoli (MS) in prossimità del valico, per frana.

Per aggiornamenti in tempo reali sulla viabilità regionale potete consultare i canali di Muoversi in Toscana, Facebook, Telegram e app anche da desktop.

Campi Bisenzio, tra le zone più colpite

Campi Bisenzio e zone limitrofe sono tra quelle più colpite. La viabilità resta difficile e il Comune sta chiedendo a tutti di non uscire di casa per non intralciare le operazioni di soccorso.”