Nubifragio e vento a 140 km all’ora sulla Toscana: due morti

Nubifragio sul mercato di Marina di Carrara

Una forte perturbazione ha attraversato questa mattina la Toscana con raffiche di vento che sono arrivate fino a 140 chilometri all’ora e nubifragi. Notizie di danni e persone ferite provengono da varie località della Toscana e purtroppo ci sono anche due morti.

Le due vittime sono state in località Sorbano del Giudice, vicino a Lucca, e nel parco La Malfa a Carrara, entrambi colpiti da alberi. Nel primo caso, riferisce il 118, la vittima è un uomo, nell’altro una donna per la quale ci sono stati tentativi di rianimarla ma è poi deceduta.

Il presidente della Regione ha informato sui suoi canali social di aver attivato “la procedura per dichiarare al più presto lo stato d’emergenza regionale e auspicabilmente quella nazionale. Ho appena parlato con Fabrizio Curcio, Capo della Protezione Civile nazionale per unire tutte le forze nell’aiutare le popolazioni colpite.”

Feriti a Massa, Barga e Firenze

Una tromba d’aria sulla costa nord della Toscana ha causato a Massa il ferimento di un uomo all’interno di un deposito dei bus, colpito alla testa da materiali, oggetti e detriti sollevati dal vento. Scoperchiata una parte del tetto, divelte le porte a bandone. Il ferito, come spiega la società di trasporti At, è un addetto alla manutenzione di una società esterna; è rimasto cosciente ma è stato portato al pronto soccorso. I detriti hanno anche rotto i vetri di tre pullman.

Altre quattro persone sono state ferite al Camping Italia a Marina di Massa, sempre per cadute alberi. Tre sono stati portati in codice giallo all’ospedale Apuane mentre i vigili del Fuoco sono impegnati a liberare una quarta persona, data con gravità codice rosso, da una roulotte.

Sono 3 le persone ferite a Fornaci di Barga (Lucca) per il distacco di un tetto durante il nubifragio. Il tetto di una casa divelto è precipitato su tre auto. Sei le persone coinvolte di cui tre quelle ferite e soccorse per questo. Tra queste, un uomo che viaggiava su una Kia e ha riportato un trauma cranico ma non è in pericolo di vita e neanche gli altri lo risultano. Sul posto vigili del fuoco carabinieri e ambulanze del 118 che hanno trasferito i feriti all’ospedale di Lucca

A Camaiore (Lucca), via Italica, codice giallo per un’altra persona travolta da albero e portata all’ospedale Versilia.

A Firenze ferita una persona al mercato del Galluzzo colpita da un ramo, a Bottai un albero è andato su un camper in un camping:ci sono persone dentro, spiegano i pompieri, ma non sarebbero ferite.

Bloccata la tramvia a Firenze

A Firenze inoltre è ferma la linea 1 della tramvia per Scandicci per la caduta di un albero dentro il Parco delle Cascine: la pianta ha colpito un tram, non risultano passeggeri feriti, ma è stato danneggiato il pantografo. Sul posto i vigili del fuoco. At appronta bus navetta durante le operazioni di ripristino.

Danni in Versilia e strade chiuse

Il nubifragio si è abbattuto con violenza anche sulla Versilia, dove ci sono stati danni per la caduta di piante, anche su alcune auto. Diversi stabilimenti balneari hanno avuto tende rotte, e sedie e sdraio ed ombrelloni volati via per il forte vento. Danni anche alle cabine. A Viareggio danni anche al tetto di un ristorante di un bagno della Passeggiata, luogo dove si stava tenendo il mercato ambulante. Crollato il tetto di un condominio a Pietrasanta, i pompieri stanno agendo per metterlo in sicurezza. Danni anche al mercato di Marina di Carrara.

Allagamenti a Marina di Vecchiano (Pisa), alberi caduti hanno costretto l’Anas a chiudere tratti di strade statali come l’Aurelia al km 323 a Pisa, la Sarzanese-Valdera a Lajatico (Pisa), la strada del Passo del Cerreto al km 12,4 a Fivizzano (Massa Carrara). Blackout a Capezzano di Camaiore (Lucca) dove è saltata l’energia elettrica.