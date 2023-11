Le eccellenze toscane in Canada: finocchiona, prosciutto, pecorino e olio ambasciatori DOP e IGP

Le eccellenze agroalimentari della Toscana volano in Canada. Finocchiona IGP, Prosciutto Toscano DOP, Pecorino Toscano DOP e Olio Toscano IGP saranno gli ambasciatori oltreoceano dei prodotti a marchio DOP e IGP toscani con due importanti eventi.

Una masterclass per ristoratori e giornalisti

Si intitola “Flavours of Tuscany: Buonissimo!” la masterclass targata Toscana, che si svolge il 15 novembre a Toronto, nell’ambito dell’ottava edizione della Settimana della Cucina Italiana nel Mondo, in corso dal 13 al 19 novembre. Nei locali de “Nella cucina” operatori, ristoratori e giornalisti saranno invitati a conoscere l’eccellenza toscana partendo dal racconto dello chef Roberto Fracchioni per approfondire la conoscenza di disciplinari, caratteristiche e aspetto organolettico dei prodotti. Seguirà una degustazione in purezza per apprezzare l’autentico gusto toscano di ogni prodotto.

Un assaggio finale vedrà una preparazione dello chef creata per esaltare l’armonia dei sapori con una panzanella con Finocchiona IGP, Prosciutto Toscano DOP, Pecorino Toscano DOP e Olio Toscano IGP, e mostrare anche gli usi delle produzioni di qualità in cucina.

“È una grande soddisfazione accompagnare idealmente quattro nostre eccellenze oltreoceano – sottolinea la vicepresidente e assessora all’agroalimentare della Toscana, Stefania Saccardi – quali ambasciatrici dei sapori, della tradizione e della qualità toscane. Siamo orgogliosi nei nostri prodotti anche per il forte valore identitario che rappresentano, oltre che per il loro valore economico che si impone, abbiamo visto, anche in un mercato importante come quello canadese dove le importazioni dei prodotti italiani sono cresciute esponenzialmente negli ultimi 20 anni e, tra esse, ci auguriamo che quelle toscane continuino il trend positivo incrementato dalla costante domanda da parte del consumatori di prodotti biologici e da un’esigenza crescente di prodotti alimentari di qualità”.

Le denominazioni toscane aprono i Pentola d’Oro Awards

Inoltre il 17 novembre la Camera di commercio Italiana dell’Ontario Canada (ICCO Canada) e il Title Sponsor Unico Inc. e Primo Foods hanno invitato le denominazioni toscane ad aprire l’evento di benvenuto dell’undicesima edizione dei “Pentola d’Oro Awards”. La cerimonia si svolgerà presso il Liberty Grand Entertainment Complex di Toronto e i prodotti verranno ancora una volta degustati in purezza e raccontati dallo chef Fracchioni. Il Pentola d’Oro Awards promuove l’eccellenza della cucina italiana e le sue tradizioni secolari di sapori ricchi e diversità regionale e riunisce ristoranti, fornitori, influencer e giornalisti.