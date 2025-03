Cresce la rete dei Pdf in Toscana, il digitale facile arriva a Montignoso

Pdf a Montignoso

Nona tappa a Cinquale del tour promosso dalla Regione Toscana per diffondere la conoscenza e le competenze rispetto all’utilizzo dei servizi digitali e dei dispositivi elettronici.

“L’obiettivo di questa rete di PDF – ha osservato l’assessore regionale alla digitalizzazione, Stefano Ciuoffo, nel messaggio che ha inviato ai partecipanti – che abbiamo creato forte di 170 sedi in ogni area della Toscana, è quello di garantire una presenza capillare sul territorio, a partire dalle aree interne e dalle isole, per diffondere quell’alfabetizzazione digitale che, insieme ad una connessione di qualità, è il presupposto per ridurre il digital divide.

Con questa rete di PDF, “la Regione rilancia ed estende ai cittadini ed alle imprese il progetto “Connessi in buona compagnia”, realizzato in collaborazione con Anci Toscana e sindacati dei pensionati che alcuni anni fa l’ha vista protagonista a livello nazionale -ha detto Ciuoffo- La Regione intende creare una Rete tra i servizi di facilitazione digitale per accrescere le competenze digitali diffuse, favorire l’uso autonomo, consapevole e responsabile delle nuove tecnologie, promuovere il pieno godimento dei diritti di cittadinanza digitale attiva da parte di tutti ed incentivare l’uso dei servizi online, semplificando il rapporto tra cittadini e Pubblica Amministrazione. Auguro dunque a tutti di accrescere le proprie competenze digitali e sono sicuro che continuerete ad utilizzare i Pdf”.

I numeri della digitalizzazione

Il budget complessivo stanziato per la digitalizzazione dal Pnrr per la Toscana ammonta a 7 milioni e 451 milioni euro. Per garantire il loro funzionamento si può contare su una grande squadra, composta da 560 facilitatori digitali che fino ad oggi ha erogato oltre 69.300 facilitazioni ad oltre 58.300 cittadini. La Toscana ha deciso di investire sulle competenze digitali puntando sulla prossimità con i cittadini, chiedendo ai Comuni e alle associazioni del territorio di essere protagonisti di questo processo.

Un diritto essenziale per i cittadini

“L’accesso alle competenze digitali – commenta il sindaco di Montignoso, Gianni Lorenzetti – è oggi un diritto essenziale per tutti i cittadini, indipendentemente dall’età o dal livello di familiarità con la tecnologia. Con il Punto Digitale Facile Montignoso si inserisce in un progetto regionale che mira a ridurre il digital divide, garantendo a tutti la possibilità di utilizzare i servizi online in modo autonomo e consapevole. Viviamo in un’epoca in cui la transizione digitale è inevitabile, ma non tutti hanno le stesse opportunità di adattarsi. Per questo le istituzioni hanno il dovere di supportare chi incontra maggiori difficoltà, evitando che la mancanza di competenze tecnologiche diventi una nuova forma di esclusione sociale. È un passo importante per rendere la digitalizzazione un’opportunità per tutti, e non un ostacolo”.

Dallo Spid ai servizi digitali sanitari

A Cinquale si è parlato in particolare e si è spiegato il funzionamento dell’identità digitale, dello Spid, dei servizi digitali nella sanità regionale e in generale della diffusione e dell’utilizzo della tecnologia digitale tra la popolazione più anziana che può avere un aiuto concreto nelle attività quotidiane, come per la mobilità, l’accesso ai servizi e ai siti web pubblici, l’affiancamento a casa e fuori da casa, la gestione dei farmaci.

Il prossimo appuntamento in programma per insegnare a servirsi del digitale è in calendario mercoledì 2 aprile a Castelnuovo Garfagnana.