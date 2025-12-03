Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Disabilità: l’impegno della Regione per garantire autonomia, inclusione e dignità

L’assessora Monia Monni: “In Toscana i diritti delle persone vengono prima di tutto e sono al centro delle politiche sanitarie e sociali”

/ Redazione
Disabilità

In Toscana la persona è al centro delle politiche sanitarie e sociali: non è uno slogan, è il principio che guida ogni nostra scelta” così l’assessora al diritto alla salute e alle politiche sociali Monia Monni in occasione della Giornata internazionale delle persone con disabilità, che si celebra il 3 dicembre dal 1992.

In Toscana vivono circa 200 mila persone con disabilità. Dietro questi numeri ci sono storie, famiglie, bisogni e soprattutto diritti. Il compito delle istituzioni – sottolinea Monni – è costruire risposte concrete che garantiscano autonomia, inclusione e dignità. La strada da fare è ancora lunga, ma l’impegno della Regione è e resterà massimo”.

Tra le eccellenze del territorio l’assessora ricorda la Scuola nazionale cani guida per ciechi, unica struttura pubblica del genere in Italia, con sede a Scandicci, che da quasi un secolo lavora per dare maggiore autonomia alle persone non vedenti. Altro fiore all’occhiello è la storica stamperia Braille attiva dal 1926 e punto di riferimento nazionale per l’accessibilità alla conoscenza. Tutte e due le strutture fanno capo alla Regione.

Alla scuola cani guida si addestrano, con la collaborazione pure di cittadini volontari, amici a quattro zampe in grado di regalare autonomia a persone che non vedono oltre a tanti altri progetti.

Ma un ruolo centrale nelle politiche per le persone con disabilità è svolto anche dal programma “Vita indipendente”, che garantisce percorsi di autonomia ed appartamenti con servizi di accompagnamento e sostegno per le attività quotidiane: sono già oltre 1800 i beneficiari in tutta la Toscana.

Il 3 dicembre  – conclude l’assessora Monni – non può e non deve essere solo una giornata simbolica, bensì un richiamo concreto alla responsabilità di costruire, ogni giorno, una società che non lasci indietro nessuno”.

 

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Chiara Bianchini

Europei di nuoto, Firenze sul tetto d’Europa: Zazzeri, Deplano e Guatti d’oro nella 4x50 stile

Nella prima giornata di gare la staffetta azzurra trionfa in Polonia eguagliando il record italiano

Attualità / Redazione

Più sicurezza su bus e tramvia: protocollo tra Comune di Firenze, sindacati e aziende

Palazzo Vecchio individuerà con la polizia municipale zone e linee a rischio. At e Gest si impegnano a installare dispositivi di geolocalizzazione e chiamata d'emergenza su tutti i mezzi e cabine guida chiuse. Possibile impiego di body cam per i controllori

Attualità / Redazione

Il futuro della Fi-Pi-Li al centro del dibattito: tra terza corsia, trasporto pubblico e Toscana Strade

La ricerca SAMPLE rivela preferenze divise: industria e grandi imprese verso l’ampliamento stradale, giovani e servizi per il modello intermodale. Giani annuncia la delibera per Toscana Strade entro l’anno in Consiglio

Attualità

25 novembre, parole e musica per dire basta alla violenza sulle donne

Attualità

Festa della Toscana: un ponte per la pace e per i diritti

Attualità

Violenza di genere: in Toscana 9 femminicidi nel 2024, aumentano i codici rosa

Attualità

Parità di genere: dalla Toscana un modello di autonomia grazie ai Fondi europei

Attualità

Toscana, la nuova Giunta regionale: ecco tutte le deleghe

Attualità

La salute delle donne: una mattinata per dire ‘Io non odio’

I più popolari su intoscana

Viaggi / Chiara Bianchini

A bordo dei treni minerari per scoprire la Toscana underground

Attualità / Redazione

Alta Velocità di Firenze: la talpa Marika a 500 metri dalla stazione Belfiore

Enogastronomia / Redazione

Seggiano celebra il suo olio extravergine Dop: tre giorni di festa tra i frantoi

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.