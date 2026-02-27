Il portale ufficiale della Toscana

Dolci e lievitati da podio, a Carrara i campionati nazionali di pasticceria e panificazione

Dal primo al 4 marzo alla Fiera del Tirreno CT quattro giorni di competizioni tra pane, glasse, colombe e gelati. Atteso il contest per la vetrina più bella

/ Redazione
Credits_FIPGC (3)

Alla Fiera del Tirreno CT di Carrara, dal primo al 4 marzo 2026, si sfidano i migliori pasticcieri e panificatori di Italia per aggiudicarsi il titolo ai Campionati nazionali. Un evento che porta in Toscana i maestri dell’arte dei dolci e dei lieviti organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria, Gelateria e Cioccolateria.

La manifestazione si apre domenica primo marzo con il Campionato Italiano di Panificazione e con il concorso Miglior Colomba d’Italia 2026, in programma anche lunedì 2 marzo. Martedì 3 e mercoledì 4 marzo spazio invece al nuovo concorso Miglior Vetrina d’Italia, dedicato all’allestimento e alla presentazione dei prodotti di pasticceria. “Attraverso i Campionati Nazionali – dichiara il presidente Matteo Cutolo – intendiamo promuovere professionalità, innovazione e cultura del settore, offrendo ai maestri pasticcieri e ai panificatori un contesto autorevole di confronto e crescita”.

Credits_FIPGC (4)

Campionato Italiano di Panificazione

Il Campionato Italiano di Panificazione, in programma domenica primo marzo, è articolato in quattro categorie. Il titolo di Miglior Pane Tradizionale Italiano FIPGC 2026 prevede la realizzazione di un pane con lievito madre e farine di grano tenero o semola di grano duro, senza altri ingredienti. La giuria valuta profumo, taglio, cottura, gusto, friabilità e alveolatura.

La categoria Miglior Pane Innovativo FIPGC 2026 è dedicata a prodotti con lievito madre arricchiti da ingredienti dolci o salati, destinati alla colazione o alla merenda. Sono ammessi, tra gli altri, frutta secca, canditi, cioccolato, salumi, formaggi o verdure, con esclusione di creme o farciture spalmabili aggiunte fuori regolamento.

Il Miglior Dolce da Forno Italiano FIPGC 2026 valorizza le tradizioni regionali, attraverso dolci rappresentativi del territorio di provenienza. Completa il programma il Migliore Pane Artistico Italiano 2026, dedicato a sculture interamente in pane realizzate dal vivo. Le opere, non destinate alla degustazione, sono valutate esclusivamente per creatività, equilibrio e qualità esecutiva.

Credits_FIPGC (2)

Campionato Miglior Colomba d’Italia

Il Campionato Miglior Colomba d’Italia 2026 si svolge domenica 1 e lunedì 2 marzo ed è suddiviso in tre categorie. La Miglior Colomba Italiana Classica 2026 prevede l’uso di soli canditi d’arancia e glassa tradizionale, con valutazione di profumo, struttura, cottura, gusto, sofficità e alveolatura.

La Miglior Colomba Italiana Salata 2026 mantiene forma e struttura del lievitato pasquale, con farciture salate.  La novità dell’edizione 2026 è la Miglior Colomba Italiana Gelato 2026, che abbina un impasto al cioccolato a un solo gusto di gelato mantecato al momento, con variegatura o elemento croccante.

credits FIPGC

Concorso Miglior Vetrina d’Italia

Il concorso Miglior Vetrina d’Italia è in programma il 3 e 4 marzo. Durante la gara i partecipanti realizzano cinque tipologie di mignon e cinque praline, presentate in pezzi identici per esposizione e degustazione. La giuria valuta gusto, correttezza delle tecniche, armonia della vetrina, organizzazione del lavoro, ordine e pulizia della postazione.

Tutti i campionati nazionali e le rispettive premiazioni potranno essere seguiti in diretta sulla pagina Facebook della Federazione Internazionale di Pasticceria, Gelateria, Cioccolateria.  L’evento è aperto al pubblico dalle  9:30 alle 18:30 e mercoledì 4 dalle 9:30 alle 17.

Topics:

