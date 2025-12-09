Drusilla Foer è la protagonista del nuovo spot dell’Olio Toscano IGP

Drusilla Foer è testimonial dell’Olio Toscano IGP

Ironica, raffinata, inconfondibile. È Drusilla Foer la protagonista del nuovo spot dell’Olio Toscano IGP, in onda su La7 e La7 Cinema, che porta sugli schermi nazionali uno dei simboli più autentici dell’identità toscana.

Una scelta che unisce carisma, eleganza e forte legame con il territorio: Drusilla, icona di stile amata dal grande pubblico, diventa dunque ambasciatrice di un prodotto che racconta storia, tradizioni e qualità della Toscana. Nel video, tra convivialità e sorrisi, l’olio è molto più di un ingrediente, è un alleato inseperabile: è un vero e proprio rito quotidiano, capace di unire a tavola e di rendere ogni piatto un’esperienza.

Lo spot gioca con leggerezza e spontaneità, invitando a “portare anche un amico toscano a cena”: un modo ironico e immediato per raccontare come l’Olio Toscano IGP riesca davvero a piacere a tutti, grazie al suo equilibrio, ai profumi intensi e al legame con un territorio unico al mondo.

Con questa campagna, l’Olio Toscano IGP rafforza il proprio messaggio: qualità certificata, filiera controllata e un patrimonio agricolo che affonda le radici in secoli di sapere. Un racconto che si rinnova con uno sguardo contemporaneo, capace di parlare a pubblici diversi senza perdere autenticità.

Chi è Drusilla Foer

Attrice, cantante, scrittrice e performer, Drusilla Foer è una delle figure più originali e raffinate del panorama artistico italiano. Nata artisticamente dall’estro di Gianluca Gori, è diventata famosa grazie al web e alla televisione, fino al successo in teatro con lo spettacolo cult Eleganzissima. Amata per l’ironia intelligente, lo stile inconfondibile e la capacità di unire leggerezza e profondità, è stata anche eletta Personaggio dell’Anno di intoscana 2020.

Testimonial d’autore per l’Olio Toscano IGP

Non è la prima volta che il Consorzio sceglie volti amatissimi dal pubblico per raccontare la propria identità. Negli anni, a interpretare i valori dell’olio toscano IGP sono stati anche Luisanna Messeri, con il suo stile familiare e autentico, e Wikipedro, divulgatore ironico e appassionato, capace di avvicinare il grande pubblico alla cultura dell’olio in modo semplice e coinvolgente.