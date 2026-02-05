Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Enogastronomia/

Food Democracy HerWay: da Firenze un nuovo modello di governance del cibo, con Vetrina Toscana esempio virtuoso

Alle Murate una giornata di confronto sul ruolo centrale delle donne nel trasformare il sistema del cibo in uno spazio di democrazia, equità e sostenibilità, con testimonianze di leadership femminile e progetti virtuosi

/ Ilaria Giannini
Food Democracy HerWay

Il cibo è un atto politico, sociale e culturale, e le donne possono diventare le protagoniste di una rivoluzione che porti a nuovi modelli di leadership, capaci di coniugare sostenibilità, equità e innovazione. È questo il messaggio che arriva da “Food Democracy HerWay – Donne che nutrono il cambiamento”, l’evento che si è svolto oggi a Firenze presso Murate Idea Park, primo appuntamento di quello che vuole diventare un roadshow nazionale dedicato al futuro del food system.

Una giornata di confronto che ha acceso i riflettori sul ruolo della leadership femminile nel mondo del food, proprio nella Giornata nazionale di prevenzione allo spreco alimentare, promossa da UOMOeAMBIENTE che ha riunito istituzioni, mondo accademico, imprese, associazioni e professioniste del settore agroalimentare per ripensare il cibo come spazio di democrazia e giustizia sociale.

Da Vetrina Toscana all’agricoltura urbana del Comune di Firenze

Tra le esperienze più significative emerse durante l’evento, diversi progetti legati alla Toscana sono stati indicati come modelli virtuosi di innovazione e governance del sistema del cibo. A partire da Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere che è stato riconosciuto come best practice dalla Commissione Europea. A Vetrina Toscana, che da 26 anni intreccia enogastronomia, turismo, “agri-cultura” e territorio, ad oggi aderiscono oltre mille ristoratori, 300 botteghe alimentari e 150 produttori.Il progetto racconta un percorso diffuso fatto di ristoranti, botteghe, produttori, agriturismi, alberghi e itinerari culturali che celebrano il legame profondo tra arte, cibo, identità e paesaggio” ha spiegato Daniela Mugnai.

Il Comune di Firenze ha invece presentato le politiche cittadine sul cibo, tra cui il Distretto dell’economia civile fiorentino e il nascente Distretto del Biologico, pensati per rafforzare filiere corte, ridurre gli sprechi e promuovere un modello di produzione sostenibile e locale. “Come amministrazione siamo convinti che la transizione ecologica passi anche attraverso politiche alimentari lungimiranti e la promozione di filiere corte per ridurre gli sprechi – ha spiegato nel suo messaggio al convegno la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – un impegno che intendiamo rafforzare anche attraverso l’agricoltura urbana, trasformando le aree verdi e gli orti di comunità in spazi produttivi di prossimità, capaci di generare cibo sano, rigenerazione ambientale e coesione sociale. In questo percorso la leadership femminile si dimostra ancora una volta motore del cambiamento”.

Dal punto di vista della salute, Francesco Sofi del Dipartimento di Medicina Sperimentale e Clinica dell’Università di Firenze ha richiamato l’attenzione sull’importanza della nutrizione di genere, evidenziando come “considerare la salute della popolazione femminile come obiettivo centrale per interventi educativi e di prevenzione sia oggi imprescindibile”, lungo tutto l’arco della vita.

Le donne nel mondo del food

La seconda parte della mattinata ha dato spazio alle esperienze reali di empowerment femminile nel settore food, raccontando modelli concreti di rivoluzione e cambiamento portati dalle donne nel mondo del cibo.

Ad esempio nel mondo del vino, le donne hanno un ruolo cruciale, come ha spiegato Donatella Cinelli Colombini, titolare dell’azienda Casato Prime Donne di Montalcino, delegata regionale dell’Associazione Le Donne del Vino e fondatrice del Movimento Turismo del Vino.Nel vino le donne sono meno presenti in vigna e in cantina, ma hanno avuto e hanno un’importanza enorme nei settori più nuovi, nel commerciale, nel marketing e comunicazione e nell’accoglienza turistica. Per questo possiamo dire che gli uomini producono il vino e le donne lo vendono” ha sottolineato Cinelli Colombini, che ha poi citato un dato emblematico: “Le donne in agricoltura gestiscono il 21% della superficie agricola utilizzabile che produce il 28% del PIL agricolo. Significa che siamo brave.”

Maria Giovanna Politano, referente per la Toscana della Fondazione Marisa Bellisario, che si occupa di valorizzare le professionalità femminili, ha chiuso il panel con un messaggio chiaro: “Le donne non sono una parte marginale della soluzione, ma una forza centrale del cambiamento”, capaci di guidare filiere trasparenti e inclusive.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Enogastronomia / Redazione

Dalle isole alle montagne, i vini di frontiera della Toscana raccontano i territori

Dodici etichette eroiche protagoniste dell'evento organizzato da Anci Toscana il 6 febbraio a Firenze in occasione di “Fuori di Taste”  

Attualità / Redazione

Ortofrutta, oltre 2 milioni dalla Regione ai produttori toscani per interventi mirati

Le organizzazioni produttive riconosciute dalla Regione sono: ASPORT con sede legale a Cecina, Illuminati Frutta con sede legale a Civitella in Val di Chiana e Bristol con sede legale in località Barbaruta

Enogastronomia / Redazione

Anteprima del Vino Nobile: record con 57 aziende in vetrina nella Fortezza di Montepulciano

Dal 22 al 23 febbraio appuntamento con la 32esima edizione di uno degli eventi del vino più longevi e seguiti in Italia da appassionati e operatori

Enogastronomia

Viareggio e la Versilia oltre il mare: storie di eccellenza agricola

Enogastronomia

I vini d’Appennino in pista all’Autodromo del Mugello

Enogastronomia

Il futuro dell’agricoltura sostenibile, crescono i distretti biologici della Toscana

Enogastronomia

La castagna protagonista in cucina: tre cooking show per valorizzare la filiera

Enogastronomia

Viaggio nella Toscana delle castagne: storie di territori, comunità e futuro

Enogastronomia

Il distretto castanicolo regionale per il recupero e la riqualificazione dei castagneti in Toscana

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Redazione

Castanea Expo 2025, numeri e prospettive del settore castanicolo

Cultura / Redazione

Un museo sempre più accessibile: a Palazzo Pitti un percorso multisensoriale aperto a tutti

Innovazione / Redazione

Robotica spaziale, il vuoto diventa una risorsa: la scoperta guidata dalla Scuola Sant’Anna

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.