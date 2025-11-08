Il portale ufficiale della Toscana

In arrivo LuccArena, il nuovo palasport di Lucca: ospiterà fino a 7mila persone

Il progetto prevede la realizzazione di due arena coperte, una più grande e una più piccola, che sorgeranno al posto del vecchio Palatagliate

Il rendering del nuovo palasport di Lucca

È in arrivo un nuovo palasport a Lucca: si chiamerà LuccArena, sarà realizzato al posto del vecchio Palatagliate e sarà un grande polo sportivo e di spettacolo composto da due arene coperte, una grande e una piccola.

Il progetto è stato presentato ieri al Cinema Centrale dal sindaco di Lucca Mario Pardini, Beatrice Milianti della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e gli assessori allo sport e ai lavori pubblici Fabio Barsanti e Nicola Buchignani.

Due arene: la più grande con 5.500 posti a sedere

Il progetto prevede la realizzazione di due arene coperte. Quella più grande, realizzata con standard di impianto sportivo di livello Coni gold, avrà 5.500 posti a sedere e una capienza massima di 7mila persone, potrà ospitare eventi sportivi ma anche concerti, fiere e meeting.

La seconda arena, di livello Coni silver 1, potrà ospitare eventi per una capienza massima di mille persone garantendo così la continuità sportiva anche quando la prima arena fosse impegnata.

I lavori inizieranno dall’arena piccola, in cantiere dalla primavera/estate del 2026 e conclusa entro i primi mesi del 2027. Solo a questo punto si provvederà alla demolizione del vecchio Palasport e alla realizzazione della nuova arena gold, in cantiere dalla primavera 2027 per una durata complessiva di 3 anni e mezzo.

L’arena gold avrà un costo di circa 29 milioni di euro, finanziati con 3 milioni dal Governo con FSC – Fondo per lo sviluppo e la coesione, 2 milioni da Regione Toscana e 2 milioni da Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca mentre l’amministrazione sta valutando altre forme di finanziamento. L’arena silver avrà un costo 1,6 milioni di euro, finanziati per circa il 40% da Gestore dei Servizi Energetici GSE e per il 60% dal Comune di Lucca.

