In concerto a Firenze Rob Mazurek talento del jazz e della musica d’avanguardia

Rob Mazurek

Sabato 4 aprile al Brillante – Nuovo Teatro Lippi di Firenze sarà in concerto Rob Mazurek uno dei talenti più significativi emersi negli ultimi anni sulla scena del jazz e della musica d’avanguardia.

Trombettista, suonatore d’elettronica, compositore e bandleader, Mazurek è anche uno stimato artista visivo, pittore e performer.

A Firenze Mazurek è atteso con un nuovo quartetto e un nuovo repertorio composto per l’occasione.

Saranno con lui tre autentici fuoriclasse, il vibrafonista italiano Pasquale Mirra, il contrabbassista norvegese Ingebrigt Håker Flaten, il batterista statunitense Gerald Cleaver.

Il quartetto denominato da Mazurek “Earth Sun Sky Cloud” si rivolge alla Terra come corpo e terreno, al Sole come energia generativa, al Cielo come un campo aperto e alle Nuvole come la trasformazione in movimento.

Nato a Chicago Mazurek ha raccolto l’eredità del jazz creativo dell’AACM, l’associazione degli improvvisatori chicagoani, per confrontarla con i nuovi ritmi dell’elettronica, partendo con il Chicago Underground Duo per creare una lunga serie di gruppi di cui il quartetto Earth Sun Sky Cloud è l’ultima realizzazione.

Come nella sua pittura Mazurek opera una continua stratificazione, una musica molto materica, visionaria e segnata da continue esplosioni, magmatica.