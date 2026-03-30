Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Musica/

In concerto a Firenze Rob Mazurek talento del jazz e della musica d’avanguardia

Al Brillante Nuovo Teatro Lippi Mazurek sarà in concerto sabato 4 aprile con il quartetto “Earth Sun Sky Cloud”

/ Redazione
Rob Mazurek

Sabato 4 aprile al Brillante – Nuovo Teatro Lippi di Firenze sarà in concerto Rob Mazurek uno dei talenti più significativi emersi negli ultimi anni sulla scena del jazz e della musica d’avanguardia.

Trombettista, suonatore d’elettronica, compositore e bandleader, Mazurek è anche uno stimato artista visivo, pittore e performer.

A Firenze Mazurek è atteso con un nuovo quartetto e un nuovo repertorio composto per l’occasione.

Saranno con lui tre autentici fuoriclasse, il vibrafonista italiano Pasquale Mirra, il contrabbassista norvegese Ingebrigt Håker Flaten, il batterista statunitense Gerald Cleaver.

Il quartetto denominato da Mazurek “Earth Sun Sky Cloud” si rivolge alla Terra come corpo e terreno, al Sole come energia generativa, al Cielo come un campo aperto e alle Nuvole come la trasformazione in movimento.

Nato a Chicago Mazurek ha raccolto l’eredità del jazz creativo dell’AACM, l’associazione degli improvvisatori chicagoani, per confrontarla con i nuovi ritmi dell’elettronica, partendo con il Chicago Underground Duo per creare una lunga serie di gruppi di cui il quartetto Earth Sun Sky Cloud è l’ultima realizzazione.

Come nella sua pittura Mazurek opera una continua stratificazione, una musica molto materica, visionaria e segnata da continue esplosioni, magmatica.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Musica / Redazione

Pistoia Blues Festival: in piazza del Duomo Jethro Tull, Fantastic Negrito, Baglioni e Il Volo

Dai Jethro Tull a Fantastic Negrito, dai The Darkness ai Jet, fino a Claudio Baglioni e Il Volo, sono alcuni dei molti ospiti del Pistoia Blues Festival che si terrà dal 2 al 10 luglio

Musica / Redazione

Il 72° Festival Puccini si aprirà con la Turandot firmata dall'attore e regista di arti marziali Jackie Chan

Nel Gran Teatro all’aperto sul Lago di Massaciuccoli a Torre del Lago un cast stellare che comprende: uno spettacolo di danza con l’étoile Eleonora Abbagnato e due Gala con Jonas Kaufmann e Placido Domingo rispettivamente insieme a Maria Agresta e Maria José Siri

Musica / Redazione

Controradio festeggia i suoi primi 50 anni a Firenze con una giornata di ricordi, musica e voci

A 50 anni dalla prima trasmissione martedì 31 marzo la storica radio indipendente fiorentina festeggia i suoi primi 50 anni con una giornata di diretta per ripercorrere una storia che continua, la sera festa al Tenax con i dj storici

Musica

La vita tra "Cielo e sfacelo" di Andrea Mastropietro in arte L'Albero

Musica

L’Estate Fiesolana accende il Teatro Romano: musica, teatro, danza e incontri sotto le stelle

Musica

Toscana Produzione Musica celebra i primi 5 anni con un programma di 100 concerti per il 2026

Musica

Il ritorno dei Bad Apple Sons con l'album "Relate, Relief"

Musica

Mistici e carnali: l'esordio degli Esera con l'album "Levia Gravia"

Musica

VOV VOV! Musica incandescente da maneggiare con cura

I più popolari su intoscana

Enogastronomia / Redazione

Dolci e lievitati da podio, a Carrara i campionati nazionali di pasticceria e panificazione

Innovazione / Ilaria Giannini

Toscana, il futuro digitale parte da Pistoia: cybersicurezza, connettività e AI al centro del tour regionale

Made in Toscana / Giulia Rafanelli

Sanremo, Dargen all’Ariston con la Toscana addosso: tessuti firmati Marini Industrie e un progetto che omaggia Collodi

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.