Maltempo in Toscana, allerta gialla per pioggia e vento

Un perturbazione interesserà tutta la regione portando tempo instabile per l’intera giornata del 6 febbraio

/ Redazione

Una perturbazione proveniente da ovest interesserà la Toscana tra la notte di giovedì 5 e venerdì 6 febbraio, portando pioggia e vento. La Sala operativa della protezione civile regionale ha emanato infatti un codice giallo per rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore con validità dalla mezzanotte fino alle 12 di venerdì 6 febbraio.

Un altro codice giallo, limitato al tratto di costa centrale e isole, è valido dalle ore 3 di venerdì fino alle 9 di sabato 7 febbraio.

venerdì 6 febbraio

Le piogge si intensificheranno a partire dalla serata del 5 febbraio sulle zone occidentali e assumeranno carattere temporalesco nella mattinata di domani con miglioramento a partire dal pomeriggio. Sempre per domani, vento forte interesserà il tratto di costa centro-meridionale e l’Arcipelago estendendosi fino alle colline grossetane, pisane e senesi. Sempre venerdì mari molto mossi.

Ulteriori dettagli sul sito della Regione Toscana.

