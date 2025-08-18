Nasce il tavolo regionale per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e le famiglie

Bambini e giochi al nido

La giunta della Regione Toscana ha istituito il “Tavolo regionale per l’infanzia, l’adolescenza, i giovani e le famiglie” su proposta dell’assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli. L’obiettivo è l’inclusione sociale, la tutela e la promozione dei diritti di bambini e adolescenti.

Con altre due delibere si darà il via a un accordo di collaborazione con la Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Firenze e l’Istituto degli Innocenti e verrà assicurato il finanziamento regionale ai quattro centri adozione di area vasta. Il contributo regionale di 200.000 euro è stato destinato alle Società della Salute Pisana, Senese e Pratese ed al Comune di Firenze per la realizzazione degli interventi di informazione, formazione e sostegno alla genitorialità adottiva da parte dei centri adozione.

Il Tavolo, composizione e obiettivi

Faranno parte del Tavolo enti, soggetti e istituzioni e soggetti con competenze in materia minorile: ci saranno rappresentanti della Prefettura, delle istituzioni giudiziarie che si occupano di minori, delle zone distretto sociosanitarie, di varie realtà del terzo settore, dell’ordine degli assistenti sociali, delle università toscane, dell’Istituto degli Innocenti e di enti autorizzati per l’adozione internazionale.

Dovrà promuovere un approccio integrato e multidisciplinare in tutte le aree di attività che coinvolgono i minori: dai servizi sociali e sanitari, a quelli educativi e giudiziari in modo da contrastare la frammentazione degli interventi. Avrà inoltre funzioni concrete di monitoraggio sul piano tecnico degli ambiti di programmazione delle politiche regionali, anche sostenendo – attraverso il Centro regionale di documentazione per l’infanzia e l’adolescenza – funzioni di osservazione e analisi delle questioni emergenti.

“Il nuovo organismo, che opererà sul piano tecnico sulla base degli indirizzi del Tavolo regionale della Rete per la protezione e l’inclusione sociale – evidenziano il presidente della Regione Eugenio Giani e l’assessora Spinelli – rappresenta un elemento di grande innovazione: permetterà per la prima volta di riunire insieme tutti i soggetti che ruotano intorno alla tutela, alla protezione e ai diritti dei minori per uno sguardo di insieme su politiche, azioni, iniziative. E’ un risultato che arriva al termine di una legislatura in cui abbiamo voluto improntare le politiche e le azioni regionali su un confronto e una collaborazione costanti”.

“Questa nuova realtà, infatti, è frutto anche del percorso partecipativo ‘Idee in cammino’ che abbiamo attivato tra novembre 2024 e febbraio 2025 con l’aiuto del nostro Centro regionale per l’infanzia e l’adolescenza e che ha raccolto il contributo di oltre cento operatrici e operatori dei servizi pubblici e di enti del terzo settore. E’ quindi un organismo che nasce da un bisogno esplicito di chi opera in questi ambiti e che potrà sviluppare il lavoro svolto ed essere un punto di riferimento per lo sviluppo delle prossime politiche in un ambito complesso e delicato come quello che riguarda i minori e le famiglie”.