Ricerca: tre progetti della Sant’Anna vincitori del programma europeo Marie Skłodowska-Curie Actions

Finanziati CURRENSEX che si occupa dell’abuso di potere sotto forma di ricatto sessuale, AWARE-MS che combina AI e dispositivi indossabili per prevenire la sclerosi multipla e CASSANDRA che misura l’impatto climatico delle scie di condensazione

/ Redazione
I progetti della Sant’Anna vincitori della borsa di studio Marie Skłodowska-Curie Actions

Tre progetti di ricerca della Scuola Superiore Sant’Anna di Pisa sono stati finanziati con una borsa di studio Marie Skłodowska-Curie Actions (MSCA), il programma di finanziamento promosso dalla Commissione Europea che sostiene la carriera dei giovani ricercatori e promuovere l’eccellenza nella ricerca.

“Questi finanziamenti rappresentano un risultato di grande rilievo per la Scuola perché consolidano la nostra capacità di attrare risorse strategiche – commenta il rettore Nicola Vitiello le MSCA Postdoctoral Fellowships creano un ponte tra gruppi di ricerca di eccellenza delle migliori università del mondo, favorendo uno scambio di competenze, metodologie e visioni che oggi è indispensabile per affrontare le grandi sfide globali”. 

Violenza di genere, sclerosi multipla e impatto climatico

Roberta De Paolis, post-doc in diritto penale presso l’Istituto Dipolis della Sant’Anna, ha vinto una MSCA Global Fellowship con il progetto CURRENSEX, che affronta un fenomeno emergente e ancora poco studiato: i casi in cui il sesso, anziché il denaro, diventa la “valuta” di scambio in situazioni di abuso di potere, collocandosi in una zona grigia tra corruzione e violenza di genere.

La mancanza di strumenti concettuali e giuridici condivisi rende spesso difficile distinguere tra corruzione e abuso sessuale, aumentando il rischio di sotto denuncia, impunità e vittimizzazione secondaria. Il progetto mira quindi a individuare le condizioni socio-culturali e legali che favoriscono tali situazioni borderline e a sviluppare linee guida per facilitare la valutazione dei casi in cui l’abuso di potere assume forme sessuali.

Mariangela Filosa, ricercatrice presso l’Istituto di BioRobotica della Sant’Anna, si è aggiudicata una MSCA Global Fellowship grazie al progetto AWARE-MS, che punta a comprendere meglio e modellare l’evoluzione della sclerosi multipla, che oggi colpisce 2,8 milioni di persone nel mondo e nella maggior parte dei casi si manifesta con episodi recidivanti-remittenti, caratterizzati da eventi acuti, detti ricadute. Individuare in anticipo queste ricadute è fondamentale per intervenire tempestivamente e limitare la progressione della malattia. AWARE-MS combinerà dati raccolti tramite dispositivi indossabili con modelli avanzati di intelligenza artificiale, per monitorare e analizzare in modo continuo lo stato di salute dei pazienti.. L’obiettivo finale sarà quello di stabilire un approccio proattivo alla Sclerosi Multipla, modellando l’evoluzione della malattia per svelare i meccanismi che sottendono l’insorgenza e la gravità delle ricadute.

Infine Luca Boscagli, attualmente ricercatore post-dottorato presso Imperial College London, è risultato vincitore di una MSCA European Fellowship con il progetto CASSANDRA, che sarà svolto alla Sant’Anna sotto la supervisione del professor Francesco Montomoli del Centro di Ricerca Interdisciplinare sulla Sostenibilità e il Clima.
Il progetto CASSANDRA studierà i processi microfisici e di fluidodinamica accoppiati che controllano la formazione delle scie di condensazione, che rappresentano un contributo significativo all’effetto complessivo che le emissioni dell’aviazione hanno sul clima. CASSANDRA quindi fornirà un nuovo modello numerico di integrazione di simulazioni computazionali, dati sperimentali e dati provenienti da test di volo, fornendo strumenti concreti per la mitigazione dell’impatto climatico dell’aviazione.

