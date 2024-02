Rigenerazione urbana, Galliano rinasce con l’albergo diffuso

Il progetto di albergo diffuso a Galliano: il rendering dell’ex Casa del Fascio

Un albergo diffuso partendo dal recupero di quattro edifici di proprietà pubblica: il progetto di rigenerazione urbana di Galliano, frazione di Barberino di Mugello prevede la riqualificazione di ex Casa del Fascio, Palazzo degli Ubaldini, ex scuola Mariotti Zanobi e magazzino comunale .

Il recupero di questi spazi, grazie ai fondi della Regione Toscana, punta alla realizzazione dell’albergo diffuso nell’ambito di una strategia turistica e pure a migliorare la coesione sociale e la qualità della vita dei cittadini nel segno di sostenibilità e inclusività.

Via al primo lotto di lavori a marzo

Entro il mese di marzo il via ai lavori per il primo lotto, finanziato attraverso fondi della Regione Toscana, fondi del Pinqua legati al PNRR e fondi comunali. Prevede gli interventi negli immobili del Palazzo degli Ubaldini e nell’ex Casa del fascio per un costo di oltre 3 milioni di euro: un milione e 830 mila serviranno per la riqualificazione dell’ex Casa del fascio e circa 430 mila per il Palazzo degli Ubaldini.

L’intervento nell’ex Casa del fascio

Nell’ex Casa del fascio sarà realizzato il punto di arrivo e di smistamento dei turisti per le altre strutture dell’albergo diffuso e ospiterà inoltre il nuovo Centro civico di Galliano. Uno spazio di aggregazione per la comunità locale e di interazione tra questa e i turisti.

L’intervento prevede la realizzazione di una sala polivalente, una reception, una sala ad uso comune per ospitare eventi, manifestazioni, incontri e attività sociali, bar, ristorante, cucine, dispensa, una camera attrezzata per accogliere l’utenza con disabilità, uffici, servizi igienici dislocati su ogni piano.

L’albergo diffuso a Galliano, il rendering interno del Palazzo degli Ubaldini

L’ampia terrazza esterna sarà la naturale estensione esterna della sala ristorante. La torre, vero segno distintivo dell’edificio, sarà riportata all’altezza originale e l’immobile sarà dotato di ascensore. Il completamento dei lavori è stimato in 15 mesi.

Il recupero del Palazzo degli Ubaldini

Nel Palazzo degli Ubaldini, attraverso una ristrutturazione completa del suo piano principale, saranno realizzate quattro unità abitative nel contesto dell’albergo diffuso di Galliano. L’intervento prevede una completa riqualificazione muraria e impiantistica, valorizzando la storia dell’immobile e conservando alcuni elementi di pregio del Palazzo signorile. Il completamento dei lavori è stimato in 8 mesi.

“Si tratta di un intervento a cui teniamo particolarmente ed in cui l’Amministrazione ha creduto molto – spiega il sindaco di Barberino Giampiero Mongatti-. Ha molte valenze: risolvere l’annosa problematica del degrado di questi immobili di proprietà pubblica, favorire lo sviluppo turistico con una forma innovativa che guarda alla sostenibilità, realizzare nuovi spazi per la collettività che potranno essere gestiti dall’associazionismo locale. Un progetto di ampio respiro e che guarda certamente al futuro”.