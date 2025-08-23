Il portale ufficiale della Toscana

Rigenerazione urbana: Giani inaugura la nuova piazza nel borgo di Tassonarla, in Lunigiana

Il contributo regionale di 60mila euro ha permesso il rinnovamento della piazza Enzo Fregosi nella frazione del Comune di Tresana

/ Redazione
L’inaugurazione della nuova piazza a Tassonarla

È stata inaugurata ieri pomeriggio alla presenza del presidente della Toscana Eugenio Giani la nuova Piazza Enzo Fregosi a Tassonarla, nel Comune di Tresana, in Lunigiana.

Il contributo di 60 mila euro della Regione

Un intervento di rigenerazione urbana reso possibile dall’accordo firmato lo scorso marzo tra Regione e Comune che prevedeva per un contributo regionale straordinario di 60mila euro, che ha consentito il rifacimento della piazza, con nuova pavimentazione in lastre di pietra naturale, la realizzazione di uno spazio verde e il ripristino delle caditoie per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche. I lavori, iniziati a maggio, sono stati conclusi a fine giugno.

“Un intervento esemplare di rigenerazione urbana – ha commentato Giani – che restituisce alla comunità di Tassonarla e all’intero Comune di Tresana un luogo di incontro e identità ritrovato. Grazie al sostegno della Regione il piccolo centro ha visto la riqualificazione di Piazza Enzo Fregosi, un cuore pulsante per i cittadini che oggi rinasce con una nuova pavimentazione in lastre di pietra naturale, oltre alla realizzazione di uno spazio verde dedicato alla socialità ed un efficiente sistema per la gestione delle acque meteoriche. La prova tangibile di come la legge sulla Toscana Diffusa agisca concretamente per colmare il divario tra centri maggiori e territori, portando qualità della vita, bellezza e funzionalità in ogni borgo, in ogni frazione. Investire nelle comunità più piccole significa investire nel futuro dell’intera Toscana, preservandone il patrimonio unico e rafforzando la coesione sociale”.

Una piazza rinnovata per la cittadinanza

Piazza Enzo Fregosi si trova nella parte alta del paese, a ridosso degli antichi fabbricati, un luogo che, oltre ad assicurare un agevole collegamento con le circostanti abitazioni, rappresenta anche un punto di aggregazione per manifestazioni paesane, caratteristiche dei luoghi, sia in periodo estivo che invernale.

Nel borgo di Tassonarla proprio in questi giorni è in corso il festival TassonART che porta artisti a far vivere e rivivere il centro attraverso dipinti, fotografie, sculture, installazioni e performance.

