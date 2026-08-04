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Scuole più verdi contro il caldo: a Firenze 10 cortili dicono addio all’asfalto

Nel complesso, il progetto consentirà la depavimentazione più di 5000 metri quadrati di superfici impermeabili dai giardini scolastici, trasformati in aree con superfici drenanti e spazi naturali

/ Marta Mancini
Scuole più verdi e fresche, a Firenze depavimentati cortili in 10 istituti - © Comune di Firenze

Prosegue l’impegno di Firenze per rendere le città sempre più green. Sono 10, infatti, i giardini scolastici depavimentati: un’iniziativa che si inserisce nel già avviato percorso di trasformazione dei cortili degli istituti in spazi più naturali, permeabili e vivibili. L’obiettivo è quello di creare delle aree capaci di contrastare gli effetti delle ondate di calore, restituendo ambienti più sani e ricchi di opportunità educative.

L’operazione rappresenta uno degli assi portanti del Piano del verde e degli spazi aperti e delle strategie di adattamento ai cambiamenti climatici. Complessivamente saranno migliaia i metri quadrati di asfalto ad essere rimossi e sostituiti da alberi, arbusti, orti scolastici, superfici drenanti, giochi in materiali naturali e nuove aree ombreggiate.

Le scuole

Gli interventi hanno già interessato le scuole Mazzanti, Fanciulli, Pollicino, Petrarca, Gigante Gentile, Rodari, Don Minzoni, Don Milani e Gramsci (dove si sta svolgendo una seconda fase di lavori), mentre alla Martin Luther King le operazioni sono in corso. Poi si aggiungeranno gli altri, previsti dal programma per i prossimi anni. Nel complesso, il progetto consentirà la depavimentazione più di 5.000 metri quadrati di superfici impermeabili dai giardini scolastici, trasformati in aree con superfici drenanti e spazi naturali. Contestualmente sono stati installati 26 nuovi giochi in legno e materiali naturali e realizzati 64 orti scolastici e la piantagione di più di 70 alberi oltre alla messa a dimora di arbusti, siepi e piante aromatiche che contribuiranno a migliorare il microclima, incrementare la biodiversità e offrire nuove opportunità educative.

“Con questo grande programma di depavimentazione – afferma la vicesindaca e assessora all’ambiente Paola Galgani – stiamo restituendo spazio alla natura, riducendo le superfici impermeabili e creando ambienti più freschi, ombreggiati e resilienti. Abbiamo già depavimentato circa 10.000 metri quadrati di asfalto in giardini e parchi della città e nelle scuole e continueremo su questa strada“.

“Questo progetto – aggiunge l’assessora all’educazione Benedetta Albanese – rappresenta un investimento concreto sulla qualità della scuola pubblica e sul futuro delle nuove generazioni”.

Piano del verde di Firenze

Firenze è la prima città in Italia ad aver reso fruibili le informazioni contenute nel Piano del verde, il grande progetto green che ha l’obiettivo di rendere territorio urbano sostenibile, resiliente e vivibile per le generazioni presenti e future anche di fronte alla crisi climatica di cui già si stanno vedendo gli effetti.

La pratica del depaving

Rivoluzione verde in Toscana

L’Amministrazione Comunale ha infatti pubblicato online la mappa della città in chiave ambientale: adesso, addetti ai lavori e cittadini possono così conoscere limiti e opportunità e monitorare gli effetti delle azioni di mitigazione climatica previste nel piano.

Il caso di Bagno a Ripoli

Il capoluogo toscano non è il solo ad aver dichiarato guerra al cemento. Il comune di Bagno a Ripoli, pochi giorni fa, ha annunciato nuove regole – valide per pubblico e privati – che introducono il depaving tra gli strumenti urbanistici.

Il termine unisce il prefisso de- (rimozione) e la parola inglese pavement (pavimentazione stradale). In italiano si traduce come “de-impermeabilizzazione” e consiste nella rimozione di asfalto, cemento e pavimentazioni impermeabili superflue per sostituirli con terra, prati, alberi e giardini drenanti.

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