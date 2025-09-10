Torna BuyWine 2026, aperte le iscrizioni per l’evento di metà marzo

BuyWine 2025 nel Polo Fiere a Lucca – foto di Ilaria Costanzo

Al via la sedicesima edizione di “BuyWine Toscana 2026”, la vetrina internazionale dedicata ai vini DOC, DOCG e IGT della Toscana . Sono aperte le iscrizioni a BuyWine Toscana 2026 che avrà luogo i giorni 11 e 12 marzo 2026 a Firenze, presso la Stazione Leopolda.

La manifestazione è promossa da Regione Toscana in collaborazione con la Camera di Commercio di Firenze, e realizzata con le rispettive agenzie Fondazione Sistema Toscana e PromoFirenze. Come di consueto, BuyWine Toscana è un evento business B2B, organizzato secondo la formula di matching tra le aziende toscane del vino a denominazione d’origine DOP e IGP, prodotto in Toscana che potranno incontrare gli operatori del commercio internazionale.

Sin dalla prima edizione, rappresenta il principale evento di promozione economica e internazionalizzazione del settore vitivinicolo toscano svolto in regione. Ha l’obiettivo di favorire l’avvio e/o il consolidamento di percorsi di internazionalizzazione delle aziende toscane che producono e commercializzano vini a denominazione di origine, tramite l’organizzazione di incontri B2B, con potenziali acquirenti del mercato internazionale.

Dopo il B2B agli operatori internazionali che partecipano ai B2B, viene offerta l’opportunità di visitare i territori dove il vino toscano nasce. È stato approvato l’Avviso di manifestazione di interesse a partecipare all’evento B2B per le imprese singole o associate che producono e commercializzano vini DOCG, DOC, IGT della Toscana.

Tutte le imprese che saranno presenti al Buywine Toscana 2026 avranno la possibilità di partecipare a condizioni preferenziali al Concours mondial de Bruxelles che già nelle passate edizioni ha molto valorizzato la partecipazione dei vini toscani nel mondo che ha visto l’assegnazione di numerose medaglie.

La richiesta di partecipazione a BuyWine Toscana 2026 può essere effettuata esclusivamente on-line, a partire dalle ore 9 del 10 settembre 2025, dopo la pubblicazione del presente avviso nella Banca Dati della Regione Toscana, attraverso la compilazione della domanda sul sito, sezione eventi.