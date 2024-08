Toscana Tech On the Road: le startup e PMI innovative toscane tornano negli Usa

Casa Toscana

Le startup e PMI toscane innovative possono volare negli Stati Uniti grazie a ‘Toscana Tech On the Road’, l’iniziativa regionale che dal 2 al 6 dicembre porterà 15 realtà innovative a San Francisco a “Casa Toscana”, presso Innovit, Italian Innovation and Culture Hub, outpost strategico nella Silicon Valley, culla mondiale dell’innovazione.

Un luogo che ispira idee imprenditoriali innovative e iniziative interculturali, che funge da acceleratore per il loro sviluppo internazionale e che favorisce la nascita di relazioni, partnership e progetti.

Intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie

Dopo quella dello scorso dicembre, una nuova occasione per promuovere l’alta tecnologia toscana nella Silicon Valley e rafforzare i rapporti avviati, attraverso un programma che prevede momenti di formazione, incontri e networking con operatori statunitensi qualificati, quali investitori, corporate, centri di ricerca.

Possono manifestare interesse a partecipare all’iniziativa startup e PMI innovative toscane che hanno sviluppato soluzioni nei domini identificati dalla Strategia regionale di specializzazione intelligente S3 per il periodo 2021-2027, con priorità per intelligenza artificiale, robotica e biotecnologie, che sono quelli di maggior potenzialità per l’area. La Silicon Valley è un’area ad alta competizione, fortemente dinamica è pertanto necessario che le imprese che si candidano siano ben strutturate, presentino soluzioni altamente innovative e abbiano una conoscenza fluente della lingua inglese.

“Grazie a Toscana Tech on the road le start up e le pmi toscane dell’innovazione – sottolinea il presidente della Regione Eugenio Giani – hanno modo di confrontarsi con numerosi interlocutori statunitensi e italiani oggi protagonisti di progetti all’avanguardia nella Silicon Valley. Dopo il successo della prima missione, la Regione continua a fornire alle imprese gli strumenti per essere sempre più competitivi nel mercato globale e quindi sostiene con forza anche questo secondo appuntamento che si svolgerà il prossimo dicembre nell’Hub di San Francisco. Sono certo che anche in quell’occasione le nostre imprese avranno modo di farsi conoscere e stringere contatti importanti per il loro futuro, portando a casa spunti e nuovi canali di confronto e collaborazione per aiutare il sistema produttivo regionale a crescere sempre di più”.

Come partecipare alla call di Casa Toscana

La partecipazione all’iniziativa è gratuita. Alle 15 imprese che saranno selezionate verrà riconosciuta la copertura dei costi di soggiorno a San Francisco.

Il link per rispondere all’avviso verrà aperto alla fine del mese di agosto e sarà disponibile sul sito della Regione Unlock, il portale di riferimento per le imprese toscane, dove si possono anche reperire tutte le informazioni.

“Grazie alla collaborazione avviata con Innovit e al progetto ‘Casa Toscana’ – afferma il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo – abbiamo aperto le porte della Silicon Valley e della California alle start-up e alle Pmi innovative della nostra regione e, al tempo stesso, abbiamo gettato le basi perché la nostra regione possa sempre più attrarre investimenti e creare nuove occasioni di lavoro. Sono sicuro che, come avvenuto lo scorso anno, le imprese che saranno selezionate per la prossima missione sapranno rappresentare al meglio l’eccellenza toscana in questo settore e testimoniare come le realtà che nascono, crescono e operano nella nostra regione possano essere protagoniste anche a livello internazionale. È un percorso che, grazie alla sinergia tra Consiglio e Giunta regionale, stiamo portando avanti con grande convinzione e che, siamo sicuri, possa servire ad aprire nuove opportunità di crescita e sviluppo sul territorio”.