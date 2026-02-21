Il portale ufficiale della Toscana

Scopri i nostri video su attualità,
enogastronomia, viaggi cultura...

Attualità/

Turismo, numeri record a Pisa: nel 2025 oltre un milione di arrivi

La crescita degli stranieri è stata del 6,7%, con 694.057 presenze, mentre il tasso di internazionalizzazione della domanda turistica della città l’anno scorso è salito al 61,1% (+2,3%)

/ Redazione
Piazza dei Miracoli a Pisa

Turismo a gonfie vele per Pisa che nel 2025 ha superato la soglia di un milione di arrivi e oltre 2 milioni di presenze in città e sul litorale.

Lo rivela una nota del Comune precisando che la crescita degli stranieri è stata del 6,7%, con 694.057 presenze, mentre il tasso di internazionalizzazione della domanda turistica della città l’anno scorso è salito al 61,1% (+2,3%).

La ripartizione della domanda ha visto il 55% dei pernottamenti concentrato nelle strutture extralberghiere e il 45% negli alberghi cittadini.

L’amministrazione comunale sottolinea anche che è positiva la previsione sul tasso di occupazione delle camere per il mese di febbraio, con un tasso di occupazione pari al 54,5% (+6,5 punti rispetto a febbraio 2025).

“I dati – afferma il sindaco Michele Conti – fotografano un’indubbia crescita di attenzione che la città è in grado di suscitare in milioni di persone nel mondo. Complice anche l’anno del Giubileo, i numeri raccontano un settore in costante crescita da anni. Per la prima volta, abbiamo superato un milione di arrivi e sono state oltre 2 milioni le presenze in città, grazie anche agli investimenti fatti sulla promozione turistica non legata solo al nostro principale patrimonio artistico, piazza Duomo con i suoi celebri monumenti, ma in grado di valorizzare tutta la città con le sue caratteristiche, artistiche, paesaggistiche, culturali, grazie anche al grande patrimonio di tradizioni che ci contraddistingue”.

Conti è anche soddisfatto per i numeri del litorale “anche se dobbiamo insistere per migliorare la permanenza media e allungare la stagione oltre i classici mesi estivi”.

Secondo l’assessore al turismo Paolo Pesciatini, “i dati confermano una crescita dei flussi turistici con valori superiori alle aspettative di inizio anno, ma è altrettanto significativo l’aumento della domanda internazionale, che rappresenta ormai il 61% dei turisti della città”.

Topics:

Potrebbe interessarti anche

Attualità / Redazione

Pistoia capitale delle mini Formula 1: in pista le auto stampate in 3D

Alla ex Breda rombano le mini F1: venti team al Tuscany Regional Championship .Un'esperienza di apprendimento condivisa, l'occasione per i ragazzi di mettere a terra competenze tecniche e scientifiche

Attualità / Redazione

Un bonus cultura per i giovani di Marradi: fino a 250 euro per libri, cinema, teatro, mostre, concerti

Un contributo economico dedicato ai giovani per comprare: libri, cd, vinili, dvd e blu-ray, biglietti e abbonamenti per cinema, teatro, concerti, mostre e musei, iscrizioni a corsi a carattere culturale

Attualità / Redazione

L'assessora Manetti in tour tra San Gimignano e Siena: cultura come rete viva dei territori

Il tour proseguirà nelle prossime settimane con nuove tappe, nell’ottica di consolidare il confronto diretto con amministratori, operatori culturali e cittadini su progetti, criticità e prospettive di sviluppo del sistema culturale toscano

Attualità

Sci alpino, ad Alice Pazzaglia le Ali del Pegaso del Consiglio regionale

Attualità

Riparte la Task Force di Giovanisì: ragazze e ragazzi protagonisti del cambiamento

Attualità

Intelligenza artificiale, dalla Regione Toscana una legge per i diritti digitali

Attualità

“La Partita Applaudita”, il weekend del fair play conquista tre regioni

Attualità

Rigenerazione urbana: 5,8 milioni per 13 comuni della Toscana diffusa

Attualità

Francesco Maestrelli riceve le Ali del Pegaso dal Consiglio regionale

I più popolari su intoscana

Cultura / Redazione

Toscana ancora protagonista su Netflix: il circuito del Mugello nella serie Motorvalley

Storie / Raffaella Galamini

Rinasce dopo 40 anni a Firenze il Teatro Nazionale: qui debuttò la maschera di Stenterello

Musica / Costanza Baldini

Krano e “Le città di pianura”: una colonna sonora tra blues, dialetto e cinema d’autore

intoscana
Powered by  GDPR Cookie Compliance
Privacy Overview

This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.