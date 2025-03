Vino, in trasferta a ProWein Chianti, Nobile e Brunello di Montalcino

Consorzi toscani in partenza per la Germania, seconda tappa del tour di promozione fieristica 2025 per il Brunello di Montalcino per il Nobile di Montepulciano e per il vino Chianti. Dopo le anteprime di Toscana (a cui il Brunello però non partecipa) e la tappa in Francia per Wine Paris tocca ora alla 31esima edizione di ProWein in programma dal 16 al 18 marzo.

La fiera in Germania è un test importante per un mercato che si sente sott’attacco tra calo dei consumi, inasprimento delle pene per chi è trovato alla guida in stato di ebbrezza. L’Europa è strategica per l’export delle aziende toscane.

La missione del Brunello di Montalcino

Il vino toscano fa scalo a Düsseldorf. Alla manifestazione enologica tedesca il consorzio Brunello di Montalcino è presente con 35 aziende rappresentate nell’area consortile, di cui 15 con stand in collettiva. In degustazione all’enoteca del Consorzio (pad.15 stand D41), i vini usciti quest’anno sul mercato: il Brunello di Montalcino 2020 e la Riserva 2019, il Rosso di Montalcino 2023 oltre a Moscadello e Sant’Antimo .

Queste le aziende partecipanti con stand in collettiva: Capanna, Celestino Pecci, Cordella, Il Palazzone, Il Poggione, La Casaccia di Franceschi, La Palazzetta, Lisini, Paradiso di Cacuci, Pian delle Querci, Pinino, Uccelliera, Ventolaio, Villa Poggio Salvi, Voliero.

Il Consorzio del vino Brunello di Montalcino al ProWein

I prossimi impegni del consorzio Brunello

“Dopo il nostro debutto a Wine Paris, confermiamo anche quest’anno la partecipazione a ProWein – ha dichiarato il presidente del Consorzio, Fabrizio Bindocci – con la consapevolezza che, in un scenario globale sempre più complesso per il nostro settore segnato per di più dall’annuncio dei dazi statunitensi, è essenziale diversificare i mercati rafforzando la promozione internazionale. Negli Usa, la nostra principale piazza di sbocco, destiniamo infatti oltre il 30% della produzione, per cui ampliare i nostri orizzonti diventa oggi più che mai una necessità. Per questo saremo poi presenti successivamente anche ad aprile a Vinitaly”.

Sarà così il 57° Salone internazionale dei vini e distillati l’ultima tappa della staffetta fieristica consortile. Traguardo a Verona dal 6 al 9 aprile dove il Consorzio sarà protagonista di tre masterclass. Seguiranno gli appuntamenti sul territorio a partire da quello estivo di Red Montalcino (20 giugno) per chiudere con Benvenuto Brunello (dal 20 al 24 novembre).

La pattuglia del Chianti a ProWein

Settanta etichette, di cui venti dedicate alle tipologie di Chianti Docg: sono i numeri che il Consorzio Vino Chianti porterà in Germania. Il Consorzio sarà nell’Halle 15 – Stand C42 e sarà inoltre presente con un banco istituzionale dedicato alla denominazione, con 51 tipologie di Chianti Docg.