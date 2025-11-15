Al via la 54esima Mostra del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi. Giani: “Un simbolo della nostra identità”

Taglio nel nastro della Mostra del Tartufo Bianco delle Colline Samminiatesi

Si è aperta con il tradizionale taglio del nastro in piazza Duomo a San Miniato la 54esima Mostra mercato del tartufo bianco con tante novità, a partire dal nome. Da quest’anno, infatti, la kermesse viene intitolata Mostra mercato del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi. Un nuovo brand che celebra e valorizza un intero territorio a vocazione tartufigena: ben trenta comuni tra la provincia di Pisa e di Firenze che rappresentano una zona di grande valore, bellezza e tradizione nel cuore della Toscana.

L’edizione 2025 ha portato anche la firma della Carta d’intenti per la valorizzazione turistica, culturale ed enogastronomica delle Colline Sanminiatesi: un patto tra comuni, Regione Toscana ed enti di promozione per tutelare l’habitat del tartufo e costruire un modello di sviluppo condiviso.

“ Il brand Colline Sanminiatesi – ha dichiarato il presidente della Regione Eugenio Giani a margine del convegno – è un brand straordinario, riconosciuto in tutta Europa . In questo contesto, il tartufo della Toscana può competete a livello comunicativo con quello del Piemonte, delle Marche, dell’Umbria. Insomma, la Toscana è una delle regioni-guida per quanto riguarda il tartufo”.

L’importanza del protocollo

“Il percorso che ci ha condotti a questo momento è stato lungo e complesso – ha dichiarato la presidente della Fondazione San Miniato Promozione, Azzurra Gronchi -, ma con la firma del protocollo raggiungiamo un traguardo significativo, che rappresenta allo stesso tempo un nuovo punto di partenza. Una visione rinnovata che attribuisce alla Mostra Mercato delle Colline Sanminiatesi un valore aggiunto: quello di un progetto corale fondato su unione, condivisione e valorizzazione del territorio ”.

Anche il sindaco di San Miniato, Simone Giglioli, ha ribadito l’importanza del progetto: “Il protocollo che firmiamo oggi rappresenta un primo punto di arrivo, una tappa fondamentale di un percorso complesso, che proprio oggi trova nuovo slancio e una prospettiva pluriennale. Molte amministrazioni si uniscono con l’obiettivo comune di valorizzare un territorio unico, riconoscibile nella sua identità di colline sanminiatesi. La Mostra Mercato è uno degli appuntamenti più significativi per la nostra città: un evento che richiama nel nostro borgo circa sessantamila visitatori, offrendo loro la possibilità di scoprire le nostre bellezze e assaporare le nostre eccellenze. È una vetrina imprescindibile che, grazie a questo progetto, siamo certi potrà crescere ancora e rafforzarsi nel tempo ”.

La promozione del territorio

Tra i firmatari dell’accordo, ci sono anche le agenzie Toscana Promozione Turistica e Fondazione Sistema Toscana, impegnate nel promuovere l’immagine turistica della regione.

“Questa iniziativa – spiega il direttore di Toscana Promozione Turistica Francesco Tapinassi – si inserisce pienamente nel progetto di Vetrina Toscana per la valorizzazione del turismo enogastronomico. La sfida collettiva è quella di far conoscere la bravura degli operatori e la qualità dei nostri prodotti agroalimentari”.

“Accompagniamo lo sviluppo di questo brand – continua Francesco Palumbo, direttore di Fondazione Sistema Toscana – per far conoscere nel mondo le Colline Sanminiatesi. Lo facciamo grazie ai nostri strumenti digitali, come il portale www.visittuscany.com, ma anche attraverso canali informativi come intoscana e il format Storie di moderni contadini”.

Il programma

Durante la Mostra Mercato del tartufo bianco delle Colline Sanminiatesi, in programma per tre weekend, dal 15 al 30 novembre 2025, il centro storico di San Miniato si trasformerà in un vero polo del gusto: tantissimi gli espositori presenti. In Piazza del Popolo ci saranno prodotti enogastronomici da tutta Italia, ai Loggiati di San Domenico, nella parte superiore ci sarà Il Mercato della terra di San Miniato e La via Dei Sapori. Spazi golosi anche in Piazza Dante con le Associazioni del gusto e street food e ancora, in Piazza Duomo l’area Tartufi e Sapori dove conoscere e acquistare il Tartufo bianco, il vino e l’olio di San Miniato.

Degustazioni e incontri

Il tartufo bianco delle colline sanminiatesi sarà protagonista anche di vari appuntamenti, come incontri, dibattiti e il salotto delle idee. L’area show cooking curata da Coop.fi proporrà un viaggio enogastronomico tra tartufo e prodotti del territorio con lo chef Marco Nebbiai. La partecipazione con prenotazione obbligatoria è gratuita.

Gli ambasciatori del tartufo

Come ogni anno, sono stati nominati i nuovi ambasciatori del tartufo nel mondo. Ad arricchire la lista – già densa di personaggi dello spettacolo, dello sport e della cultura – Luca Bracali, fotografo, regista ed esploratore italiano, vincitore del Premio Portrait of Humanity nel 2019, e Davide Paolini, giornalista enogastronomico e ideatore di numerosi eventi nel settore cibo.