Cantine Aperte in vendemmia: la merenda nelle vigne per tornare bambini

La vendemmia

Torna a settembre e ottobre in tutta la Toscana Cantine Aperte in vendemmia, l’evento promosso dal Movimento Turismo del Vino che aprirà le porte delle aziende vitinicole toscane nel momento più magico dell’anno, quello della raccolta dell’uva. I partecipanti potranno così un po’ tornare bambini, andare in vigna, staccare un grappolo d’uva e gustarlo mentre lo sguardo si perde tra i vigneti, ma anche vivere un gesto dal sapore antico, della tradizione contadina, per capire il grado di maturazione dell’uva e il momento giusto per raccoglierla.

La merenda tra le vigne e i vignaioli per un giorno

Quest’anno in particolare sarà la merenda, a partire dall’uva, il tema di Cantine Aperte in vendemmia. “La merenda durante la vendemmia è un rituale che per chi è cresciuto in cantina come tanti di noi può sembrare normale, seppure sempre affascinante, ma per chi non conosce la vendemmia coi suoi tempi e atmosfere è un’occasione davvero unica per vivere una esperienza diversa da tutto il resto dell’anno – sottolinea Violante Gardini Cinelli Colombini, presidente del Movimento Turismo del Vino Toscana – e i nostri visitatori oltre a diventare “vignaioli per un giorno”, potranno scoprire la semplicità dei prodotti della nostra tradizione, a partire proprio dall’uva che sarà oggetto di programmi delle nostre aziende”.

Condividere una merenda con prodotti genuini, all’aria aperta e accompagnati dal racconto dei vignaioli e dei contadini del luogo è quindi l’obiettivo di questa edizione di Cantine Aperte in Vendemmia. In Toscana sarà dunque l’occasione per riscoprire pane vino e zucchero, la classica merenda dei bambini toscani, ma anche la schiacciata con l’uva, il tradizionale dolce d’autunno a base di pane e uva. Oltre ai biscotti, le crostate con marmellata di uva e il succo d’uva.

Il programma di settembre e ottobre

Sono tanti, diversi e per tutte le età e i gusti i programmi pensati dalle cantine del Movimento Turismo del Vino Toscana. Questo sarà evidenziato nei programmi delle cantine toscane dal 5 al 15 settembre, ma fino a ottobre la Merenda in Vendemmia sarà un cartellone di eventi e iniziative per vivere l’emozione di uno dei momenti più magici della campagna attraverso i racconti dei produttori sulla raccolta dell’uva e sulle tradizioni locali, alle passeggiate in vigna, visite guidate in cantina, workshop di vendemmia didattica e laboratori di pittura. Ma anche musica, balli folkloristici, cacce al tesoro e indovinelli. Oltre ovviamente ad essere “vignaioli per un giorno” con la “vendemmia turistica”.

Tante anche le attività previste per le famiglie e per i più piccoli, che consentono per un giorno di immergersi nella natura, per lasciarsi affascinare dalle sfumature dorate della campagna, di godere della magica atmosfera della vendemmia.