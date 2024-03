Chianina&Syrah, il festival del buon vivere in soccorso dei produttori

Vitellone di razza Chianina

Torna il festival del buon vivere “Chianina&Syrah” dal 9 all’11 marzo a Cortona. La tre giorni è dedicata alla valorizzazione di due eccellenze toscane: i grandi vini della Cortona Doc e la Chianina, una delle tre razze dalle quali proviene la carne fresca certificata Vitellone Bianco dell’Appennino Igp.

Una manifestazione che mai come quest’anno ricopre un ruolo fondamentale per il rilancio della razza chianina. I dati della Cia parlano non solo di un vistoso calo in termini di produttori (in 10 anni la riduzione è stata del 27%) ma si registra anche un crollo delle vendite pari al 20%.

Il festival in soccorso degli allevatori

Insomma se il futuro a livello commerciale e sotto il profilo della produzione appare nero, il festival del buon vivere “Chianina & Syrah“, organizzato da Terretrusche Events con consorzio Vini Cortona e Comune di Cortona, è pronto a rilanciare uno dei prodotti simbolo del suo territorio in abbinamento al vino Syrah.

“Siamo consapevoli della crisi che attanaglia il settore – sottolinea l’ideatore dell’evento Vittorio Camorri di Terretrusche Events – in questi anni i consumi di carne chianina sono diminuiti e di conseguenza il settore e gli allevamenti sono andati in crisi”.

Il crollo delle vendite di chianina

Per Camorri ad influire in primis il mancato ricambio generazionale oltre al consumo, per certi versi demonizzato, della carne. “La chianina – aggiunge- sconta, i costi molto alti, con una bassa resa in termini assoluti, soprattutto se paragonata ad altre razze. Negli anni c’è stata una moda che ha un po’esaltato il mercato, ma che lo ha anche falsificato. Proprio su questa scia crediamo che manifestazioni come queste possano davvero fare la differenza, per dare e far conoscere il giusto valore che questo tipo di carne ha. È un prodotto di eccellenza che non deve essere consumato tutti i giorni, ma che merita un consumo consapevole e attento“.

Tutti i numeri di Chianina&Syrah

Ecco quindi che accanto alla chianina il festival del buon vivere propone un percorso in abbinamento al vino. Una manifestazione che esalta il vitigno più rappresentativo del territorio cortonese, la Syrah. Alla settima edizione del festival in programma dal 9 all’11 marzo, qui il programma, sono i numeri a parlare: presenti oltre 40 cantine in degustazione, 35 stand gastronomici, tre masterclass sui vini, tre cene stellate, 5 talk e masterclass di cucina oltre a manifestazioni rivolte ai più piccoli. Gli eventi ruotano attorno al centro convegni Sant’Agostino.

Un evento ambasciatore del gusto

Nelle cene di gala e degustazioni spicca la presenza della pregiata carne Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp proveniente dalla razza Chianina con piatti proposti da chef locali e stellati. L’evento sarà arricchito dall’anteprima dei Syrah della Cortona Doc e dei Syrah d’Italia. Attesi ospiti anche da altri paesi.

“Essere presenti al festival delle eccellenze di Cortona – ha spiegato Andrea Petrini, direttore del Consorzio – sarà un’ulteriore occasione per far conoscere meglio la Chianina certificata a marchio Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp, le sue caratteristiche e la sua qualità. Così come il vitigno Syrah è coltivato in tutto il mondo anche la razza chianina è allevata a livello mondiale ed è importante che in questo evento questi due prodotti siano rappresentati da due produzioni di qualità certificate quali il “Cortona Doc” per il Sirah e il “Vitellone Bianco dell’Appennino Centrale Igp” per la Chianina perché solamente così è possibile valorizzare, promuovere e tutelare sia il loro importante legame con il territorio sia il lavoro dei produttori dello stesso territorio”.