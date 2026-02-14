Cultura diffusa: l’assessora Manetti in visita a Pisa, Calcinaia e Cascina

L’assessora regionale alla cultura Cristina Manetti al Teatro Verdi di Pisa

Prosegue in Toscana il viaggio della cultura promosso dall’assessora regionale Cristina Manetti, che in queste settimane sta attraversando città e borghi della regione per incontrare istituzioni, operatori culturali e comunità locali. Dopo le tappe di Pieve Santo Stefano, Cortona, Pienza, Reggello, Loro Ciuffenna e San Giovanni Valdarno, ieri il tour è approdato in provincia di Pisa, con una giornata intensa di incontri e visite.

Dal Teatro Verdi di Pisa alla Città del Teatro di Cascina

Il primo appuntamento è stato a Pisa, dove l’assessora è stata in Comune, per un saluto al sindaco Michele Conti, alla Fondazione Pisa presso Palazzo Blu, accompagnata dal direttore Donato Trenta, per poi proseguire al Teatro Verdi e alla Domus Mazziniana, luoghi simbolo della vita culturale cittadina.

Nel pomeriggio il tour si è spostato a Calcinaia, con una visita al Museo della Ceramica accompagnata dal sindaco Cristiano Alderigi, a Vicopisano col sindaco Matteo Ferrucci per concludersi a Cascina alla Città del Teatro, altro presidio culturale di rilievo del territorio. Un ciclo di incontri che continuerà anche nelle prossime settimane in tutta la regione, con l’obiettivo di valorizzare il patrimonio culturale materiale e immateriale e rafforzare il ruolo della cultura come leva di coesione sociale e sviluppo locale.

“Questo tour – ha sottolineato l’assessora Manetti – nasce dal desiderio di ascoltare i territori e di costruire insieme una vera cultura diffusa, che non resti concentrata solo nei grandi centri ma sappia vivere anche nei borghi, nei teatri, nei musei e nelle fondazioni locali. La Toscana ha un patrimonio straordinario, fatto non solo di luoghi ma soprattutto di persone, competenze e comunità: investire sulla cultura significa investire sul futuro, sull’identità e sulla qualità della vita dei nostri territori”.

Il tour si è concluso a Cascina dove l’assessora nel corso del punto stampa insieme al sindaco Michengelo Betti ha dichiarato: “Oggi siamo qui, in questo straordinario teatro di Cascina, un luogo che ricopre un ruolo fondamentale non solo a livello regionale, ma anche nazionale, quale centro di produzione culturale. Questo teatro non è solo un edificio, ma un vero e proprio presidio di cultura, un faro di creatività nel nostro territorio. Il suo recupero, trasformando una vecchia fabbrica in un luogo che produce e accoglie arte, è un esempio di come la cultura possa rinvigorire le comunità. La stagione teatrale che offre è autorevole e prestigiosa, un motivo di grande soddisfazione non solo per Cascina, ma per tutta la Toscana. Sostenere tali realtà è essenziale per la crescita culturale e sociale dei nostri territori. Continueremo a lavorare affinché ogni centro culturale della Toscana possa esprimere il proprio potenziale, contribuendo così a un futuro ricco di opportunità artistiche per tutti”.